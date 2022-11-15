Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.11.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,8% - до 1,7545 маната, курс рубля снизился на 0,4% до 0,0279 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7545
|
1 Российский рубль
|
0,0279
|
1 Австралийский доллар
|
1,1382
|
1 Аргентинское песо
|
0,0105
|
1 Белорусский рубль
|
0,6731
|
1 Бразильский реал
|
0,3192
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0984
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1286
|
1 Чешская крона
|
0,0722
|
100 Чилийских песо
|
0,1906
|
1 Китайский юань
|
0,2411
|
1 Датская крона
|
0,2359
|
1 Грузинский лари
|
0,6265
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2170
|
1 Индийская рупия
|
0,0209
|
1 Британский фунт стерлингов
|
1,9994
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1621
|
1 Швейцарский франк
|
1,7992
|
1 Израильский шекель
|
0,4593
|
1 Канадский доллар
|
1,2770
|
1 Кувейтский динар
|
5,5224
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0202
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1119
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3706
|
1 Мексиканское песо
|
0,0879
|
1 Молдавский лей
|
0,0888
|
1 Египетский фунт
|
0,0697
|
1 Норвежская крона
|
0,1694
|
100 Узбекских сум
|
0,0152
|
1 Польский злотый
|
0,3724
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2381
|
1 Саудовский риал
|
0,4523
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2248
|
1 Турецкая лира
|
0,0914
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0548
|
1 Таджикский сомони
|
0,1670
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0463
|
100 Японских йен
|
1,2108
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0378
|
Золото (1 унция)
|
3010,4875
|
Серебро (1 унция)
|
37,4187
|
Платина (1 унция)
|
1733,4135
|
Палладий (1 унция)
|
3447,7615