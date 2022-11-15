О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.11.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.11.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,8% - до 1,7545 маната, курс рубля снизился на 0,4% до 0,0279 маната.
Финансы
15 ноября 2022 г. 09:18
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.11.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,8% - до 1,7545 маната, курс рубля снизился на 0,4% до 0,0279 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7545

1 Российский рубль

0,0279

1 Австралийский доллар

1,1382

1 Аргентинское песо

0,0105

1 Белорусский рубль

0,6731

1 Бразильский реал

0,3192

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0984

100 Вон Республики Корея

0,1286

1 Чешская крона

0,0722

100 Чилийских песо

0,1906

1 Китайский юань

0,2411

1 Датская крона

0,2359

1 Грузинский лари

0,6265

1 Гонконгский доллар

0,2170

1 Индийская рупия

0,0209

1 Британский фунт стерлингов

1,9994

100 Индонезийских рупий

0, 0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1621

1 Швейцарский франк

1,7992

1 Израильский шекель

0,4593

1 Канадский доллар

1,2770

1 Кувейтский динар

5,5224

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,1119

1 Малазийский ринггит

0,3706

1 Мексиканское песо

0,0879

1 Молдавский лей

0,0888

1 Египетский фунт

0,0697

1 Норвежская крона

0,1694

100 Узбекских сум

0,0152

1 Польский злотый

0,3724

1 Сингапурский доллар

1,2381

1 Саудовский риал

0,4523

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2248

1 Турецкая лира

0,0914

1 Тайваньский доллар

0,0548

1 Таджикский сомони

0,1670

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0463

100 Японских йен

1,2108

1 Новозеландский доллар

1,0378

Золото (1 унция)

3010,4875

Серебро (1 унция)

37,4187

Платина (1 унция)

1733,4135

Палладий (1 унция)

3447,7615
Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (15.11.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.11.2022)

Экслюзивные новости

Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
14 ноября 2022 г. 11:28
Разрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
12 ноября 2022 г. 17:32
Спецпредставитель президента Зеленского: Иран наряду с Россией ответственен за убийство гражданского населения в Украине
Спецпредставитель президента Зеленского: Иран наряду с Россией ответственен за убийство гражданского населения в Украине
12 ноября 2022 г. 17:10
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
11 ноября 2022 г. 12:52
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
11 ноября 2022 г. 12:31
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
11 ноября 2022 г. 00:00
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
8 ноября 2022 г. 17:40
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
5 ноября 2022 г. 12:58
Ветеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
ФотоВетеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
5 ноября 2022 г. 11:37
В Баку завершилась подготовка к Дню Победы
ФотоВ Баку завершилась подготовка к Дню Победы
5 ноября 2022 г. 10:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi