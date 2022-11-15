Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.11.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.11.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,8% - до 1,7545 маната, курс рубля снизился на 0,4% до 0,0279 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,8% - до 1,7545 маната, курс рубля снизился на 0,4% до 0,0279 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7545 1 Российский рубль 0,0279 1 Австралийский доллар 1,1382 1 Аргентинское песо 0,0105 1 Белорусский рубль 0,6731 1 Бразильский реал 0,3192 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0984 100 Вон Республики Корея 0,1286 1 Чешская крона 0,0722 100 Чилийских песо 0,1906 1 Китайский юань 0,2411 1 Датская крона 0,2359 1 Грузинский лари 0,6265 1 Гонконгский доллар 0,2170 1 Индийская рупия 0,0209 1 Британский фунт стерлингов 1,9994 100 Индонезийских рупий 0, 0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1621 1 Швейцарский франк 1,7992 1 Израильский шекель 0,4593 1 Канадский доллар 1,2770 1 Кувейтский динар 5,5224 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0202 100 Ливанских фунтов 0,1119 1 Малазийский ринггит 0,3706 1 Мексиканское песо 0,0879 1 Молдавский лей 0,0888 1 Египетский фунт 0,0697 1 Норвежская крона 0,1694 100 Узбекских сум 0,0152 1 Польский злотый 0,3724 1 Сингапурский доллар 1,2381 1 Саудовский риал 0,4523 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2248 1 Турецкая лира 0,0914 1 Тайваньский доллар 0,0548 1 Таджикский сомони 0,1670 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0463 100 Японских йен 1,2108 1 Новозеландский доллар 1,0378 Золото (1 унция) 3010,4875 Серебро (1 унция) 37,4187 Платина (1 унция) 1733,4135 Палладий (1 унция) 3447,7615 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (15.11.2022)