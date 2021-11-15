Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,2% - до 1,9479, курс рубля понизился на 1,3% - до 0,0234 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9479
|
1 Российский рубль
|
0,0234
|
1 Австралийский доллар
|
1,2485
|
1 Аргентинское песо
|
0,0170
|
1 Белорусский рубль
|
0,6921
|
1 Бразильский реал
|
0,3116
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1109
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1440
|
1 Чешская крона
|
0,0772
|
100 Чилийских песо
|
0,2122
|
1 Китайский юань
|
0, 2664
|
1 Датская крона
|
0,2619
|
1 Грузинский лари
|
0,5394
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2182
|
1 Индийская рупия
|
0,0229
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2830
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0120
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1944
|
1 Швейцарский франк
|
1,8489
|
1 Израильский шекель
|
0, 5473
|
1 Канадский доллар
|
1,3561
|
1 Кувейтский динар
|
5,6250
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4088
|
1 Мексиканское песо
|
0,0829
|
1 Молдавский лей
|
0,0964
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1957
|
100 Узбекских сум
|
0,0158
|
1 Польский злотый
|
0,4200
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2576
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3875
|
1 Турецкая лира
|
0,1692
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0612
|
1 Таджикский сомони
|
0,1511
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0647
|
100 Японских йен
|
1,4931
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1984
|
Золото (1 унция)
|
3156,8235
|
Серебро (1 унция)
|
42,4350
|
Платина (1 унция)
|
1823,3435
|
Палладий (1 унция)
|
3545,8090