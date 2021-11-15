О нас
Report Georgia
Аудио новости

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.11.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.11.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,2% - до 1,9479, курс рубля понизился на 1,3% - до 0,0234 маната. Валюта
Финансы
15 ноября 2021 г. 09:22
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,2% - до 1,9479, курс рубля понизился на 1,3% - до 0,0234 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9479

1 Российский рубль

0,0234

1 Австралийский доллар

1,2485

1 Аргентинское песо

0,0170

1 Белорусский рубль

0,6921

1 Бразильский реал

0,3116

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1109

100 Вон Республики Корея

0,1440

1 Чешская крона

0,0772

100 Чилийских песо

0,2122

1 Китайский юань

0, 2664

1 Датская крона

0,2619

1 Грузинский лари

0,5394

1 Гонконгский доллар

0,2182

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,2830

100 Индонезийских рупий

0, 0120

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1944

1 Швейцарский франк

1,8489

1 Израильский шекель

0, 5473

1 Канадский доллар

1,3561

1 Кувейтский динар

5,6250

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4088

1 Мексиканское песо

0,0829

1 Молдавский лей

0,0964

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1957

100 Узбекских сум

0,0158

1 Польский злотый

0,4200

1 Сингапурский доллар

1,2576

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3875

1 Турецкая лира

0,1692

1 Тайваньский доллар

0,0612

1 Таджикский сомони

0,1511

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0647

100 Японских йен

1,4931

1 Новозеландский доллар

1,1984

Золото (1 унция)

3156,8235

Серебро (1 унция)

42,4350

Платина (1 унция)

1823,3435

Палладий (1 унция)

3545,8090
Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (15.11.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.11.2021)

Экслюзивные новости

Чехия объявила о направлениях сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере
Чехия объявила о направлениях сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере
13 ноября 2021 г. 10:37
Ведется работа по включению Шуши и Азыхской пещеры в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Ведется работа по включению Шуши и Азыхской пещеры в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
12 ноября 2021 г. 15:43
Посол: Германия готова сотрудничать в вопросе очищения водных ресурсов освобожденных земель
Посол: Германия готова сотрудничать в вопросе очищения водных ресурсов освобожденных земель
12 ноября 2021 г. 11:33
Микаил Джаббаров: Логистические коридоры будут использоваться эффективнее
Микаил Джаббаров: Логистические коридоры будут использоваться эффективнее
11 ноября 2021 г. 17:40
Правительство готовит документ о предоставлении пособий ветеранам войны
Правительство готовит документ о предоставлении пособий ветеранам войны
11 ноября 2021 г. 14:36
Возобновился транзит туркменской нефти Dragon Oil через БТД
Возобновился транзит туркменской нефти Dragon Oil через БТД
11 ноября 2021 г. 11:37
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
10 ноября 2021 г. 17:50
TRACECA: Основная тема переговоров с ЕС – открытие Зангезурского коридора
TRACECA: Основная тема переговоров с ЕС – открытие Зангезурского коридора
10 ноября 2021 г. 13:10
ВОЗ: Пандемия коронавируса все еще в самом разгаре
ВОЗ: Пандемия коронавируса все еще в самом разгаре
10 ноября 2021 г. 13:10
Генконсул: Между Пакистаном и Азербайджаном откроются прямые авиарейсы
Генконсул: Между Пакистаном и Азербайджаном откроются прямые авиарейсы
9 ноября 2021 г. 07:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi