Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.11.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,2% - до 1,9479, курс рубля понизился на 1,3% - до 0,0234 маната. Валюта

https://static.report.az/photo/21b75961-602e-3c26-ab1d-c57b52e10640.jpg https://static.report.az/photo/21b75961-602e-3c26-ab1d-c57b52e10640.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,2% - до 1,9479, курс рубля понизился на 1,3% - до 0,0234 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9479 1 Российский рубль 0,0234 1 Австралийский доллар 1,2485 1 Аргентинское песо 0,0170 1 Белорусский рубль 0,6921 1 Бразильский реал 0,3116 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1109 100 Вон Республики Корея 0,1440 1 Чешская крона 0,0772 100 Чилийских песо 0,2122 1 Китайский юань 0, 2664 1 Датская крона 0,2619 1 Грузинский лари 0,5394 1 Гонконгский доллар 0,2182 1 Индийская рупия 0,0229 1 Британский фунт стерлингов 2,2830 100 Индонезийских рупий 0, 0120 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1944 1 Швейцарский франк 1,8489 1 Израильский шекель 0, 5473 1 Канадский доллар 1,3561 1 Кувейтский динар 5,6250 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1124 1 Малазийский ринггит 0,4088 1 Мексиканское песо 0,0829 1 Молдавский лей 0,0964 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1957 100 Узбекских сум 0,0158 1 Польский злотый 0,4200 1 Сингапурский доллар 1,2576 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3875 1 Турецкая лира 0,1692 1 Тайваньский доллар 0,0612 1 Таджикский сомони 0,1511 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0647 100 Японских йен 1,4931 1 Новозеландский доллар 1,1984 Золото (1 унция) 3156,8235 Серебро (1 унция) 42,4350 Платина (1 унция) 1823,3435 Палладий (1 унция) 3545,8090 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (15.11.2021)