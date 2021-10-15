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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.10.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.10.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
15 октября 2021 г. 09:32
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,2% - до 1,9736, курс рубля на 0,8% - 0,0238 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9736

1 Российский рубль

0,0238

1 Австралийский доллар

1,2615

1 Аргентинское песо

0,0171

1 Белорусский рубль

0,6895

1 Бразильский реал

0,3084

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1151

100 Вон Республики Корея

0,1438

1 Чешская крона

0,0777

100 Чилийских песо

0,2060

1 Китайский юань

0, 2641

1 Датская крона

0,2652

1 Грузинский лари

0, 5417

1 Гонконгский доллар

0,2185

1 Индийская рупия

0,0226

1 Британский фунт стерлингов

2,3270

100 Индонезийских рупий

0, 0121

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1970

1 Швейцарский франк

1,8419

1 Израильский шекель

0, 5280

1 Канадский доллар

1,3758

1 Кувейтский динар

5,6347

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1122

1 Малазийский ринггит

0,4088

1 Мексиканское песо

0,0827

1 Молдавский лей

0,0981

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,2014

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4316

1 Сингапурский доллар

1,2605

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4011

1 Турецкая лира

0,1849

1 Тайваньский доллар

0,0606

1 Таджикский сомони

0,1507

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0645

100 Японских йен

1,4918

1 Новозеландский доллар

1,1991

Золото (1 унция)

3051,8060

Серебро (1 унция)

39,9705

Платина (1 унция)

1802,3995

Палладий (1 унция)

3628,8115
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (15.10.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.10.2021)

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