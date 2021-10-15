Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.10.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,2% - до 1,9736, курс рубля на 0,8% - 0,0238 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9736 1 Российский рубль 0,0238 1 Австралийский доллар 1,2615 1 Аргентинское песо 0,0171 1 Белорусский рубль 0,6895 1 Бразильский реал 0,3084 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1151 100 Вон Республики Корея 0,1438 1 Чешская крона 0,0777 100 Чилийских песо 0,2060 1 Китайский юань 0, 2641 1 Датская крона 0,2652 1 Грузинский лари 0, 5417 1 Гонконгский доллар 0,2185 1 Индийская рупия 0,0226 1 Британский фунт стерлингов 2,3270 100 Индонезийских рупий 0, 0121 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1970 1 Швейцарский франк 1,8419 1 Израильский шекель 0, 5280 1 Канадский доллар 1,3758 1 Кувейтский динар 5,6347 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1122 1 Малазийский ринггит 0,4088 1 Мексиканское песо 0,0827 1 Молдавский лей 0,0981 1 Египетский фунт 0,1083 1 Норвежская крона 0,2014 100 Узбекских сум 0,0159 1 Польский злотый 0,4316 1 Сингапурский доллар 1,2605 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4011 1 Турецкая лира 0,1849 1 Тайваньский доллар 0,0606 1 Таджикский сомони 0,1507 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0645 100 Японских йен 1,4918 1 Новозеландский доллар 1,1991 Золото (1 унция) 3051,8060 Серебро (1 унция) 39,9705 Платина (1 унция) 1802,3995 Палладий (1 унция) 3628,8115 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (15.10.2021)