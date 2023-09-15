Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.09.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,9% - до 1,8108 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0176 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8108
|
1 Российский рубль
|
0,0176
|
1 Австралийский доллар
|
1,0997
|
1 Аргентинское песо
|
0,0049
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3490
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0894
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1281
|
1 Чешская крона
|
0,0738
|
100 Чилийских песо
|
0,1909
|
1 Китайский юань
|
0,2342
|
1 Датская крона
|
0,2429
|
1 Грузинский лари
|
0,6466
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2172
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1125
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0111
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1523
|
1 Швейцарский франк
|
1,8989
|
1 Израильский шекель
|
0,4462
|
1 Канадский доллар
|
1,2595
|
1 Кувейтский динар
|
5,5016
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0193
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3632
|
1 Мексиканское песо
|
0,0995
|
1 Молдавский лей
|
0,0950
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1587
|
100 Узбекских сумов
|
0,0140
|
1 Польский злотый
|
0,3908
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2483
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2481
|
1 Турецкая лира
|
0,0631
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0532
|
1 Таджикский сомони
|
0,1554
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,1524
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0087
|
Золото (1 унция)
|
3256,4435
|
Серебро (1 унция)
|
38,9428
|
Платина (1 унция)
|
1560,8805
|
Палладиум (1 унция)
|
2143,0540