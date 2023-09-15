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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.09.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.09.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,9% - до 1,8108 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0176 маната.
Финансы
15 сентября 2023 г. 09:55
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.09.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,9% - до 1,8108 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0176 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8108

1 Российский рубль

0,0176

1 Австралийский доллар

1,0997

1 Аргентинское песо

0,0049

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3490

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0894

100 Вон Республики Корея

0,1281

1 Чешская крона

0,0738

100 Чилийских песо

0,1909

1 Китайский юань

0,2342

1 Датская крона

0,2429

1 Грузинский лари

0,6466

1 Гонконгский доллар

0,2172

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1125

100 Индонезийских рупий

0,0111

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1523

1 Швейцарский франк

1,8989

1 Израильский шекель

0,4462

1 Канадский доллар

1,2595

1 Кувейтский динар

5,5016

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0193

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3632

1 Мексиканское песо

0,0995

1 Молдавский лей

0,0950

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1587

100 Узбекских сумов

0,0140

1 Польский злотый

0,3908

1 Сингапурский доллар

1,2483

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2481

1 Турецкая лира

0,0631

1 Тайваньский доллар

0,0532

1 Таджикский сомони

0,1554

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,1524

1 Новозеландский доллар

1,0087

Золото (1 унция)

3256,4435

Серебро (1 унция)

38,9428

Платина (1 унция)

1560,8805

Палладиум (1 унция)

2143,0540
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (15.09.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.09.2023)

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