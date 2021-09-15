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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.09.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.09.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
15 сентября 2021 г. 09:40
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.09.2021)
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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,09% - до 2,0070, курс рубля на 0,4% - до 0,0233 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0070

1 Российский рубль

0,0233

1 Австралийский доллар

1,2455

1 Аргентинское песо

0,0173

1 Белорусский рубль

0,6805

1 Бразильский реал

0,3244

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1186

100 Вон Республики Корея

0,1453

1 Чешская крона

0,0792

100 Чилийских песо

0,2168

1 Китайский юань

0, 2639

1 Датская крона

0,2699

1 Грузинский лари

0, 5463

1 Гонконгский доллар

0,2185

1 Индийская рупия

0,0231

1 Британский фунт стерлингов

2,3473

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1974

1 Швейцарский франк

1,8475

1 Израильский шекель

0, 5295

1 Канадский доллар

1,3403

1 Кувейтский динар

5,6526

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1123

1 Малазийский ринггит

0,4087

1 Мексиканское песо

0,0855

1 Молдавский лей

0,0963

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1967

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4409

1 Сингапурский доллар

1,2657

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4210

1 Турецкая лира

0,2013

1 Тайваньский доллар

0,0614

1 Таджикский сомони

0,1506

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0638

100 Японских йен

1,5510

1 Новозеландский доллар

1,2066

Золото (1 унция)

3066,0010

Серебро (1 унция)

40,3974

Платина (1 унция)

1593,2315

Палладий (1 унция)

3362,0900
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (15.09.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.09.2021)

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