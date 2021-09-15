Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.09.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/19e9209b-e6a5-4e71-9b05-92b335ddea05.jpg https://static.report.az/photo/19e9209b-e6a5-4e71-9b05-92b335ddea05.jpg google.az

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,09% - до 2,0070, курс рубля на 0,4% - до 0,0233 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2,0070 1 Российский рубль 0,0233 1 Австралийский доллар 1,2455 1 Аргентинское песо 0,0173 1 Белорусский рубль 0,6805 1 Бразильский реал 0,3244 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1186 100 Вон Республики Корея 0,1453 1 Чешская крона 0,0792 100 Чилийских песо 0,2168 1 Китайский юань 0, 2639 1 Датская крона 0,2699 1 Грузинский лари 0, 5463 1 Гонконгский доллар 0,2185 1 Индийская рупия 0,0231 1 Британский фунт стерлингов 2,3473 100 Индонезийских рупий 0, 0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1974 1 Швейцарский франк 1,8475 1 Израильский шекель 0, 5295 1 Канадский доллар 1,3403 1 Кувейтский динар 5,6526 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1123 1 Малазийский ринггит 0,4087 1 Мексиканское песо 0,0855 1 Молдавский лей 0,0963 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1967 100 Узбекских сум 0,0159 1 Польский злотый 0,4409 1 Сингапурский доллар 1,2657 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4210 1 Турецкая лира 0,2013 1 Тайваньский доллар 0,0614 1 Таджикский сомони 0,1506 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0638 100 Японских йен 1,5510 1 Новозеландский доллар 1,2066 Золото (1 унция) 3066,0010 Серебро (1 унция) 40,3974 Платина (1 унция) 1593,2315 Палладий (1 унция) 3362,0900 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (15.09.2021)