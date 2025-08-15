Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.08.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3%, до 1,9827 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 0,2%, до 2,1317 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9827
|
100 российских рублей
|
2,1317
|
1 австралийский доллар
|
1,1051
|
1 белорусский рубль
|
0,5774
|
1 болгарский лев
|
1,0132
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1223
|
1 чешская крона
|
0,0809
|
1 китайский юань
|
0,2367
|
1 датская крона
|
0,2656
|
1 грузинский лари
|
0,6311
|
1 гонконгский доллар
|
0,2174
|
1 индийская рупия
|
0,0194
|
1 британский фунт
|
2,3029
|
10 000 иранских риалов
|
0,0294
|
1 шведская крона
|
0,1776
|
1 швейцарский франк
|
2,1077
|
1 израильский шекель
|
0,5026
|
1 канадский доллар
|
1,2317
|
1 кувейтский динар
|
5,5701
|
100 казахстанских тенге
|
0,3156
|
1 катарский риал
|
0,4669
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5015
|
1 молдавский лей
|
0,1023
|
1 норвежская крона
|
0,1665
|
100 узбекских сомов
|
0,0135
|
100 пакистанских рупий
|
0,6025
|
1 польский злотый
|
0,4656
|
1 румынский лей
|
0,3917
|
1 сербский динар
|
0,0169
|
1 сингапурский доллар
|
1,3245
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4531
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3291
|
1 Турецкая лира
|
0,0416
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0410
|
100 Японских йен
|
1,1556
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0065
|
Золото
|
5691,1240
|
Серебро
|
64,6944
|
Платина
|
2307,6905
|
Палладий
|
1950,4695