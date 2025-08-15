О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.08.2025)

Финансы
15 августа 2025 г. 09:24
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.08.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3%, до 1,9827 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 0,2%, до 2,1317 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9827

100 российских рублей

2,1317

1 австралийский доллар

1,1051

1 белорусский рубль

0,5774

1 болгарский лев

1,0132

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1223

1 чешская крона

0,0809

1 китайский юань

0,2367

1 датская крона

0,2656

1 грузинский лари

0,6311

1 гонконгский доллар

0,2174

1 индийская рупия

0,0194

1 британский фунт

2,3029

10 000 иранских риалов

0,0294

1 шведская крона

0,1776

1 швейцарский франк

2,1077

1 израильский шекель

0,5026

1 канадский доллар

1,2317

1 кувейтский динар

5,5701

100 казахстанских тенге

0,3156

1 катарский риал

0,4669

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,5015

1 молдавский лей

0,1023

1 норвежская крона

0,1665

100 узбекских сомов

0,0135

100 пакистанских рупий

0,6025

1 польский злотый

0,4656

1 румынский лей

0,3917

1 сербский динар

0,0169

1 сингапурский доллар

1,3245

1 Риал Саудовской Аравии

0,4531

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3291

1 Турецкая лира

0,0416

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0410

100 Японских йен

1,1556

1 Новозеландский доллар

1,0065

Золото

5691,1240

Серебро

64,6944

Платина

2307,6905

Палладий

1950,4695
