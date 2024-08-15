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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.08.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.08.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
15 августа 2024 г. 09:27
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,8718 маната, курс рубля повысился на 1,1% и составил 0,0189 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8718

1 Российский рубль

0,0189

1 Австралийский доллар

1,1260

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3106

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0941

100 Вон Республики Корея

0,1253

1 Чешская крона

0,0745

100 Чилийских песо

0,1820

1 Китайский юань

0,2376

1 Датская крона

0,2509

1 Грузинский лари

0,6308

1 Гонконгский доллар

0,2182

1 Индийская рупия

0,0203

1 Британский фунт стерлингов

2,1825

100 Индонезийских рупий

0,0108

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1625

1 Швейцарский франк

1,9643

1 Израильский шекель

0,4587

1 Канадский доллар

1,2400

1 Кувейтский динар

5,5543

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0200

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3834

1 Мексиканское песо

0,0905

1 Молдавский лей

0,0972

1 Египетский фунт

0,0346

1 Норвежская крона

0,1588

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4362

1 Сингапурский доллар

1,2903

1 Саудовский риал

0,4530

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2774

1 Турецкая лира

0,0506

1 Тайваньский доллар

0,0527

1 Таджикский сомони

0,1606

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0412

100 Японских йен

1,1539

1 Новозеландский доллар

1,0206

Золото (1 унция)

4170,7290

Серебро (1 унция)

47,1682

Платина (1 унция)

1583,9835

Палладиум (1 унция)

1594,5830
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (15.08.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.08.2024)

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