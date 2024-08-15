Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.08.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,8718 маната, курс рубля повысился на 1,1% и составил 0,0189 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8718 1 Российский рубль 0,0189 1 Австралийский доллар 1,1260 1 Аргентинское песо 0,0018 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3106 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0941 100 Вон Республики Корея 0,1253 1 Чешская крона 0,0745 100 Чилийских песо 0,1820 1 Китайский юань 0,2376 1 Датская крона 0,2509 1 Грузинский лари 0,6308 1 Гонконгский доллар 0,2182 1 Индийская рупия 0,0203 1 Британский фунт стерлингов 2,1825 100 Индонезийских рупий 0,0108 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1625 1 Швейцарский франк 1,9643 1 Израильский шекель 0,4587 1 Канадский доллар 1,2400 1 Кувейтский динар 5,5543 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0200 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3834 1 Мексиканское песо 0,0905 1 Молдавский лей 0,0972 1 Египетский фунт 0,0346 1 Норвежская крона 0,1588 100 Узбекских сумов 0,0135 1 Польский злотый 0,4362 1 Сингапурский доллар 1,2903 1 Саудовский риал 0,4530 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2774 1 Турецкая лира 0,0506 1 Тайваньский доллар 0,0527 1 Таджикский сомони 0,1606 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0412 100 Японских йен 1,1539 1 Новозеландский доллар 1,0206 Золото (1 унция) 4170,7290 Серебро (1 унция) 47,1682 Платина (1 унция) 1583,9835 Палладиум (1 унция) 1594,5830 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (15.08.2024)