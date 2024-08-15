Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,8718 маната, курс рубля повысился на 1,1% и составил 0,0189 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8718
|
1 Российский рубль
|
0,0189
|
1 Австралийский доллар
|
1,1260
|
1 Аргентинское песо
|
0,0018
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3106
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0941
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1253
|
1 Чешская крона
|
0,0745
|
100 Чилийских песо
|
0,1820
|
1 Китайский юань
|
0,2376
|
1 Датская крона
|
0,2509
|
1 Грузинский лари
|
0,6308
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2182
|
1 Индийская рупия
|
0,0203
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1825
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0108
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1625
|
1 Швейцарский франк
|
1,9643
|
1 Израильский шекель
|
0,4587
|
1 Канадский доллар
|
1,2400
|
1 Кувейтский динар
|
5,5543
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0200
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3834
|
1 Мексиканское песо
|
0,0905
|
1 Молдавский лей
|
0,0972
|
1 Египетский фунт
|
0,0346
|
1 Норвежская крона
|
0,1588
|
100 Узбекских сумов
|
0,0135
|
1 Польский злотый
|
0,4362
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2903
|
1 Саудовский риал
|
0,4530
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2774
|
1 Турецкая лира
|
0,0506
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0527
|
1 Таджикский сомони
|
0,1606
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0412
|
100 Японских йен
|
1,1539
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0206
|
Золото (1 унция)
|
4170,7290
|
Серебро (1 унция)
|
47,1682
|
Платина (1 унция)
|
1583,9835
|
Палладиум (1 унция)
|
1594,5830