Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.08.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,3%, составив 1,8544 маната, курс рубля повысился на 3,5% - до 0,0176 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8544
|
1 Российский рубль
|
0,0176
|
1 Австралийский доллар
|
1,1054
|
1 Аргентинское песо
|
0,0049
|
1 Белорусский рубль
|
0,6734
|
1 Бразильский реал
|
0,3425
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0891
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1271
|
1 Чешская крона
|
0,0771
|
100 Чилийских песо
|
0,1981
|
1 Китайский юань
|
0,2335
|
1 Датская крона
|
0,2489
|
1 Грузинский лари
|
0,6495
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2173
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1564
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0111
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1576
|
1 Швейцарский франк
|
1,9367
|
1 Израильский шекель
|
0,4528
|
1 Канадский доллар
|
1,2639
|
1 Кувейтский динар
|
5,5242
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0193
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3672
|
1 Мексиканское песо
|
0,0996
|
1 Молдавский лей
|
0,0970
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1624
|
100 Узбекских сумов
|
0,0141
|
1 Польский злотый
|
0,4169
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2532
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2674
|
1 Турецкая лира
|
0,0628
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0532
|
1 Таджикский сомони
|
0,1557
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,1687
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0170
|
Золото (1 унция)
|
3241,1095
|
Серебро (1 унция)
|
38,5016
|
Платина (1 унция)
|
1536,0180
|
Палладий (1 унция)
|
2153,8150