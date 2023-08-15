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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.08.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.08.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
15 августа 2023 г. 09:40
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.08.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,3%, составив 1,8544 маната, курс рубля повысился на 3,5% - до 0,0176 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8544

1 Российский рубль

0,0176

1 Австралийский доллар

1,1054

1 Аргентинское песо

0,0049

1 Белорусский рубль

0,6734

1 Бразильский реал

0,3425

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0891

100 Вон Республики Корея

0,1271

1 Чешская крона

0,0771

100 Чилийских песо

0,1981

1 Китайский юань

0,2335

1 Датская крона

0,2489

1 Грузинский лари

0,6495

1 Гонконгский доллар

0,2173

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1564

100 Индонезийских рупий

0,0111

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1576

1 Швейцарский франк

1,9367

1 Израильский шекель

0,4528

1 Канадский доллар

1,2639

1 Кувейтский динар

5,5242

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0193

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3672

1 Мексиканское песо

0,0996

1 Молдавский лей

0,0970

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1624

100 Узбекских сумов

0,0141

1 Польский злотый

0,4169

1 Сингапурский доллар

1,2532

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2674

1 Турецкая лира

0,0628

1 Тайваньский доллар

0,0532

1 Таджикский сомони

0,1557

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,1687

1 Новозеландский доллар

1,0170

Золото (1 унция)

3241,1095

Серебро (1 унция)

38,5016

Платина (1 унция)

1536,0180

Палладий (1 унция)

2153,8150
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (15.08.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.08.2023)

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