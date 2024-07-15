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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.07.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.07.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
15 июля 2024 г. 09:22
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,8520 манат, курс рубля упал на 0,5% - до 0,0193 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8520

1 Российский рубль

0,0193

1 Австралийский доллар

1,1518

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3131

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0945

100 Вон Республики Корея

0,1229

1 Чешская крона

0,0731

100 Чилийских песо

0,1877

1 Китайский юань

0,2341

1 Датская крона

0,2482

1 Грузинский лари

0,6241

1 Гонконгский доллар

0,2177

1 Индийская рупия

0,0203

1 Британский фунт стерлингов

2,2057

100 Индонезийских рупий

0,0105

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1611

1 Швейцарский франк

1,8981

1 Израильский шекель

0,4699

1 Канадский доллар

1,2447

1 Кувейтский динар

5,5639

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0199

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3637

1 Мексиканское песо

0,0961

1 Молдавский лей

0,0961

1 Египетский фунт

0,0354

1 Норвежская крона

0,1582

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4352

1 Сингапурский доллар

1,2663

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2538

1 Турецкая лира

0,0515

1 Тайваньский доллар

0,0522

1 Таджикский сомони

0,1572

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0416

100 Японских йен

1,0760

1 Новозеландский доллар

1,0369

Золото (1 унция)

4099,7710

Серебро (1 унция)

52,6061

Платина (1 унция)

1691,7040

Палладиум (1 унция)

1633,0965
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.07.2024)

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