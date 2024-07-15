Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.07.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,8520 манат, курс рубля упал на 0,5% - до 0,0193 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8520 1 Российский рубль 0,0193 1 Австралийский доллар 1,1518 1 Аргентинское песо 0,0018 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3131 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0945 100 Вон Республики Корея 0,1229 1 Чешская крона 0,0731 100 Чилийских песо 0,1877 1 Китайский юань 0,2341 1 Датская крона 0,2482 1 Грузинский лари 0,6241 1 Гонконгский доллар 0,2177 1 Индийская рупия 0,0203 1 Британский фунт стерлингов 2,2057 100 Индонезийских рупий 0,0105 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1611 1 Швейцарский франк 1,8981 1 Израильский шекель 0,4699 1 Канадский доллар 1,2447 1 Кувейтский динар 5,5639 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0199 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3637 1 Мексиканское песо 0,0961 1 Молдавский лей 0,0961 1 Египетский фунт 0,0354 1 Норвежская крона 0,1582 100 Узбекских сумов 0,0135 1 Польский злотый 0,4352 1 Сингапурский доллар 1,2663 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2538 1 Турецкая лира 0,0515 1 Тайваньский доллар 0,0522 1 Таджикский сомони 0,1572 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0416 100 Японских йен 1,0760 1 Новозеландский доллар 1,0369 Золото (1 унция) 4099,7710 Серебро (1 унция) 52,6061 Платина (1 унция) 1691,7040 Палладиум (1 унция) 1633,0965 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram