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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.07.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.07.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
15 июля 2022 г. 09:37
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07%, до 1,7052, курс рубля - на 0,36%, до 0,0282 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7052

1 Российский рубль

0,0282

1 Австралийский доллар

1,1457

1 Аргентинское песо

0,0133

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3134

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0991

100 Вон Республики Корея

0,1282

1 Чешская крона

0,0697

100 Чилийских песо

0,1621

1 Китайский юань

0,2514

1 Датская крона

0,2291

1 Грузинский лари

0,5971

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0213

1 Британский фунт стерлингов

2,0113

100 Индонезийских рупий

0,0113

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1608

1 Швейцарский франк

1,7300

1 Израильский шекель

0,4867

1 Канадский доллар

1,2967

1 Кувейтский динар

5,5154

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0209

100 Ливанских фунтов

0,1128

1 Малазийский ринггит

0,3821

1 Мексиканское песо

0,0817

1 Молдавский лей

0,0882

1 Египетский фунт

0,0901

1 Норвежская крона

0,1662

100 Узбекских сум

0,0156

1 Польский злотый

0,3541

1 Сингапурский доллар

1,2112

1 Саудовский риал

0,4527

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2228

1 Турецкая лира

0,0973

1 Тайваньский доллар

0,0567

1 Таджикский сомони

0,1620

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0577

100 Японских йен

1,2229

1 Новозеландский доллар

1,0424

Золото (1 унция)

2906,5580

Серебро (1 унция)

31,2081

Платина (1 унция)

1441,4810

Палладий (1 унция)

3262,5805
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (15.07.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.07.2022)

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