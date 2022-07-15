Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.07.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07%, до 1,7052, курс рубля - на 0,36%, до 0,0282 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7052 1 Российский рубль 0,0282 1 Австралийский доллар 1,1457 1 Аргентинское песо 0,0133 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3134 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0991 100 Вон Республики Корея 0,1282 1 Чешская крона 0,0697 100 Чилийских песо 0,1621 1 Китайский юань 0,2514 1 Датская крона 0,2291 1 Грузинский лари 0,5971 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0213 1 Британский фунт стерлингов 2,0113 100 Индонезийских рупий 0,0113 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1608 1 Швейцарский франк 1,7300 1 Израильский шекель 0,4867 1 Канадский доллар 1,2967 1 Кувейтский динар 5,5154 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0209 100 Ливанских фунтов 0,1128 1 Малазийский ринггит 0,3821 1 Мексиканское песо 0,0817 1 Молдавский лей 0,0882 1 Египетский фунт 0,0901 1 Норвежская крона 0,1662 100 Узбекских сум 0,0156 1 Польский злотый 0,3541 1 Сингапурский доллар 1,2112 1 Саудовский риал 0,4527 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2228 1 Турецкая лира 0,0973 1 Тайваньский доллар 0,0567 1 Таджикский сомони 0,1620 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0577 100 Японских йен 1,2229 1 Новозеландский доллар 1,0424 Золото (1 унция) 2906,5580 Серебро (1 унция) 31,2081 Платина (1 унция) 1441,4810 Палладий (1 унция) 3262,5805 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (15.07.2022)