Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07%, до 1,7052, курс рубля - на 0,36%, до 0,0282 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7052
|
1 Российский рубль
|
0,0282
|
1 Австралийский доллар
|
1,1457
|
1 Аргентинское песо
|
0,0133
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3134
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0991
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1282
|
1 Чешская крона
|
0,0697
|
100 Чилийских песо
|
0,1621
|
1 Китайский юань
|
0,2514
|
1 Датская крона
|
0,2291
|
1 Грузинский лари
|
0,5971
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0213
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0113
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0113
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1608
|
1 Швейцарский франк
|
1,7300
|
1 Израильский шекель
|
0,4867
|
1 Канадский доллар
|
1,2967
|
1 Кувейтский динар
|
5,5154
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0209
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1128
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3821
|
1 Мексиканское песо
|
0,0817
|
1 Молдавский лей
|
0,0882
|
1 Египетский фунт
|
0,0901
|
1 Норвежская крона
|
0,1662
|
100 Узбекских сум
|
0,0156
|
1 Польский злотый
|
0,3541
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2112
|
1 Саудовский риал
|
0,4527
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2228
|
1 Турецкая лира
|
0,0973
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0567
|
1 Таджикский сомони
|
0,1620
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0577
|
100 Японских йен
|
1,2229
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0424
|
Золото (1 унция)
|
2906,5580
|
Серебро (1 унция)
|
31,2081
|
Платина (1 унция)
|
1441,4810
|
Палладий (1 унция)
|
3262,5805