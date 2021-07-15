Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,44% - до 2,0117 маната, курс рубля сохранился на уровне 0,0229 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0117
|
1 Российский рубль
|
0,0229
|
1 Австралийский доллар
|
1,2682
|
1 Аргентинское песо
|
0,0177
|
1 Белорусский рубль
|
0,6653
|
1 Бразильский реал
|
0,3351
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1174
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1489
|
1 Чешская крона
|
0,0787
|
100 Чилийских песо
|
0,2279
|
1 Китайский юань
|
0,2630
|
1 Датская крона
|
0,2705
|
1 Грузинский лари
|
0,5423
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2189
|
1 Индийская рупия
|
0,0228
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3524
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0117
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1969
|
1 Швейцарский франк
|
1,8590
|
1 Израильский шекель
|
0,5210
|
1 Канадский доллар
|
1,3556
|
1 Кувейтский динар
|
5,6511
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4052
|
1 Мексиканское песо
|
0,0854
|
1 Молдавский лей
|
0,0944
|
1 Египетский фунт
|
0,1084
|
1 Норвежская крона
|
0,1941
|
100 Узбекских сум
|
0,0160
|
1 Польский злотый
|
0,4394
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2563
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4187
|
1 Турецкая лира
|
0,1980
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0608
|
1 Таджикский сомони
|
0,1503
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0623
|
100 Японских йен
|
1,5476
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1918
|
Золото (1 унция)
|
3103,7410
|
Серебро (1 унция)
|
44,6852
|
Платина (1 унция)
|
1927,9020
|
Палладий (1 унция)
|
4782,8820