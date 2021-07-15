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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.07.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.07.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
15 июля 2021 г. 11:08
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,44% - до 2,0117 маната, курс рубля сохранился на уровне 0,0229 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0117

1 Российский рубль

0,0229

1 Австралийский доллар

1,2682

1 Аргентинское песо

0,0177

1 Белорусский рубль

0,6653

1 Бразильский реал

0,3351

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1174

100 Вон Республики Корея

0,1489

1 Чешская крона

0,0787

100 Чилийских песо

0,2279

1 Китайский юань

0,2630

1 Датская крона

0,2705

1 Грузинский лари

0,5423

1 Гонконгский доллар

0,2189

1 Индийская рупия

0,0228

1 Британский фунт стерлингов

2,3524

100 Индонезийских рупий

0,0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1969

1 Швейцарский франк

1,8590

1 Израильский шекель

0,5210

1 Канадский доллар

1,3556

1 Кувейтский динар

5,6511

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4052

1 Мексиканское песо

0,0854

1 Молдавский лей

0,0944

1 Египетский фунт

0,1084

1 Норвежская крона

0,1941

100 Узбекских сум

0,0160

1 Польский злотый

0,4394

1 Сингапурский доллар

1,2563

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4187

1 Турецкая лира

0,1980

1 Тайваньский доллар

0,0608

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0623

100 Японских йен

1,5476

1 Новозеландский доллар

1,1918

Золото (1 унция)

3103,7410

Серебро (1 унция)

44,6852

Платина (1 унция)

1927,9020

Палладий (1 унция)

4782,8820
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (15.07.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.07.2021)

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