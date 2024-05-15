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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.05.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.05.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
15 мая 2024 г. 09:47
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.05.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,34% - до 1,8397 маната, курс рубля остался неизменным на уровне 0,0186 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8397

1 Российский рубль

0,0186

1 Австралийский доллар

1,1291

1 Аргентинское песо

0,0019

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3314

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0925

100 Вон Республики Корея

0,1249

1 Чешская крона

0,0742

100 Чилийских песо

0,1857

1 Китайский юань

0,2353

1 Датская крона

0,2466

1 Грузинский лари

0,6292

1 Гонконгский доллар

0,2177

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1407

100 Индонезийских рупий

0,0106

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1574

1 Швейцарский франк

1,8761

1 Израильский шекель

0,4602

1 Канадский доллар

1,2459

1 Кувейтский динар

5,5276

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0192

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3615

1 Мексиканское песо

0,1009

1 Молдавский лей

0,0961

1 Египетский фунт

0,0363

1 Норвежская крона

0,1574

100 Узбекских сумов

0,0134

1 Польский злотый

0,4310

1 Сингапурский доллар

1,2590

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2458

1 Турецкая лира

0,0526

1 Тайваньский доллар

0,0528

1 Таджикский сомони

0,1557

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0429

100 Японских йен

1,0872

1 Новозеландский доллар

1,0296

Золото (1 унция)

4007,1210

Серебро (1 унция)

48,4968

Платина (1 унция)

1796,1435

Палладиум (1 унция)

1691,0495
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (15.05.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.05.2024)

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