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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.05.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.05.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
15 мая 2023 г. 10:11
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.05.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,57%, составив 1,8466 маната, курс рубля снизился на 1,81% - до 0,0217 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8466

1 Российский рубль

0,0217

1 Австралийский доллар

1,1333

1 Аргентинское песо

0,0074

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3454

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0889

100 Вон Республики Корея

0,1271

1 Чешская крона

0,0782

100 Чилийских песо

0,2165

1 Китайский юань

0,2441

1 Датская крона

0,2480

1 Грузинский лари

0,6731

1 Гонконгский доллар

0,2168

1 Индийская рупия

0,0207

1 Британский фунт стерлингов

2,1187

100 Индонезийских рупий

0,0115

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1639

1 Швейцарский франк

1,8936

1 Израильский шекель

0,4652

1 Канадский доллар

1,2550

1 Кувейтский динар

5,5389

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3777

1 Мексиканское песо

0,0968

1 Молдавский лей

0,0956

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1592

100 Узбекских сумов

0,0149

1 Польский злотый

0,4087

1 Сингапурский доллар

1,2693

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2864

1 Турецкая лира

0,0866

1 Тайваньский доллар

0,0551

1 Таджикский сомони

0,1561

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2494

1 Новозеландский доллар

1,0560

Золото (1 унция)

3423,9275

Серебро (1 унция)

40,8154

Платина (1 унция)

1803,0370

Палладий (1 унция)

2582,4190
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (15.05.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.05.2023)

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