Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.04.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,99%, до 1,8369, курс рубля - на 0,48%, до 0,0206 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8369 1 Российский рубль 0,0206 1 Австралийский доллар 1,2587 1 Аргентинское песо 0,0151 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3616 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1159 100 Вон Республики Корея 0,1382 1 Чешская крона 0,0751 100 Чилийских песо 0,2082 1 Китайский юань 0,2668 1 Датская крона 0,2470 1 Грузинский лари 0,5541 1 Гонконгский доллар 0,2168 1 Индийская рупия 0,0223 1 Британский фунт стерлингов 2,2219 100 Индонезийских рупий 0,0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1782 1 Швейцарский франк 1,8017 1 Израильский шекель 0,5289 1 Канадский доллар 1,3485 1 Кувейтский динар 5,5757 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0202 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,4015 1 Мексиканское песо 0,0851 1 Молдавский лей 0,0921 1 Египетский фунт 0,0924 1 Норвежская крона 0,1932 100 Узбекских сум 0,0150 1 Польский злотый 0,3957 1 Сингапурский доллар 1,2522 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3317 1 Турецкая лира 0,1162 1 Тайваньский доллар 0,0583 1 Таджикский сомони 0,1360 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0578 100 Японских йен 1,3451 1 Новозеландский доллар 1,1511 Золото (1 унция) 3357,4575 Серебро (1 унция) 43,4894 Платина (1 унция) 1687,0205 Палладий (1 унция) 4022,3615 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (15.04.2022)