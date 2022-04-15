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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.04.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.04.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
15 апреля 2022 г. 09:36
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,99%, до 1,8369, курс рубля - на 0,48%, до 0,0206 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8369

1 Российский рубль

0,0206

1 Австралийский доллар

1,2587

1 Аргентинское песо

0,0151

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3616

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1159

100 Вон Республики Корея

0,1382

1 Чешская крона

0,0751

100 Чилийских песо

0,2082

1 Китайский юань

0,2668

1 Датская крона

0,2470

1 Грузинский лари

0,5541

1 Гонконгский доллар

0,2168

1 Индийская рупия

0,0223

1 Британский фунт стерлингов

2,2219

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1782

1 Швейцарский франк

1,8017

1 Израильский шекель

0,5289

1 Канадский доллар

1,3485

1 Кувейтский динар

5,5757

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4015

1 Мексиканское песо

0,0851

1 Молдавский лей

0,0921

1 Египетский фунт

0,0924

1 Норвежская крона

0,1932

100 Узбекских сум

0,0150

1 Польский злотый

0,3957

1 Сингапурский доллар

1,2522

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3317

1 Турецкая лира

0,1162

1 Тайваньский доллар

0,0583

1 Таджикский сомони

0,1360

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0578

100 Японских йен

1,3451

1 Новозеландский доллар

1,1511

Золото (1 унция)

3357,4575

Серебро (1 унция)

43,4894

Платина (1 унция)

1687,0205

Палладий (1 унция)

4022,3615
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (15.04.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.04.2022)

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