Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.04.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,12% - до 2,0357 маната, курс рубля упал на 0,45% - до 0,0223 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0357
|
1 Российский рубль
|
0,0223
|
1 Австралийский доллар
|
1,3111
|
1 Аргентинское песо
|
0,0183
|
1 Белорусский рубль
|
0,6514
|
1 Бразильский реал
|
0,3007
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1180
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1520
|
1 Чешская крона
|
0,0785
|
100 Чилийских песо
|
0,2400
|
1 Китайский юань
|
0,2600
|
1 Датская крона
|
0,2737
|
1 Грузинский лари
|
0,4928
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2189
|
1 Индийская рупия
|
0,0226
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3415
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0116
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2006
|
1 Швейцарский франк
|
1,8407
|
1 Израильский шекель
|
0,5181
|
1 Канадский доллар
|
1,3577
|
1 Кувейтский динар
|
5,6376
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1120
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4119
|
1 Мексиканское песо
|
0,0847
|
1 Молдавский лей
|
0,0952
|
1 Египетский фунт
|
0,1084
|
1 Норвежская крона
|
0,2024
|
100 Узбекских сум
|
0,0162
|
1 Польский злотый
|
0,4470
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2713
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4275
|
1 Турецкая лира
|
0,2103
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0598
|
1 Таджикский сомони
|
0,1503
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0609
|
100 Японских йен
|
1,5615
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2146
|
Золото (1 унция)
|
2957,1840
|
Серебро (1 унция)
|
43,2679
|
Платина (1 унция)
|
1998,0950
|
Палладий (1 унция)
|
4581,5850