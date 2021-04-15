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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.04.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.04.2021) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
15 апреля 2021 г. 10:17
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.04.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,12% - до 2,0357 маната, курс рубля упал на 0,45% - до 0,0223 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0357

1 Российский рубль

0,0223

1 Австралийский доллар

1,3111

1 Аргентинское песо

0,0183

1 Белорусский рубль

0,6514

1 Бразильский реал

0,3007

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1180

100 Вон Республики Корея

0,1520

1 Чешская крона

0,0785

100 Чилийских песо

0,2400

1 Китайский юань

0,2600

1 Датская крона

0,2737

1 Грузинский лари

0,4928

1 Гонконгский доллар

0,2189

1 Индийская рупия

0,0226

1 Британский фунт стерлингов

2,3415

100 Индонезийских рупий

0,0116

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2006

1 Швейцарский франк

1,8407

1 Израильский шекель

0,5181

1 Канадский доллар

1,3577

1 Кувейтский динар

5,6376

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1120

1 Малазийский ринггит

0,4119

1 Мексиканское песо

0,0847

1 Молдавский лей

0,0952

1 Египетский фунт

0,1084

1 Норвежская крона

0,2024

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4470

1 Сингапурский доллар

1,2713

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4275

1 Турецкая лира

0,2103

1 Тайваньский доллар

0,0598

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0609

100 Японских йен

1,5615

1 Новозеландский доллар

1,2146

Золото (1 унция)

2957,1840

Серебро (1 унция)

43,2679

Платина (1 унция)

1998,0950

Палладий (1 унция)

4581,5850
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (15.04.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.04.2021)

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