Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.03.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,6 %, до 1,8669, курс рубля - на 10,9%, до 0,0142 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8669
|
1 Российский рубль
|
0,0142
|
1 Австралийский доллар
|
1,22214
|
1 Аргентинское песо
|
0,0156
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3320
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1126
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1370
|
1 Чешская крона
|
0,0752
|
100 Чилийских песо
|
0,2091
|
1 Китайский юань
|
0, 26667
|
1 Датская крона
|
0,2509
|
1 Грузинский лари
|
0,5263
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2172
|
1 Индийская рупия
|
0,0223
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2171
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1776
|
1 Швейцарский франк
|
1,8098
|
1 Израильский шекель
|
0,5184
|
1 Канадский доллар
|
1,3256
|
1 Кувейтский динар
|
5,5896
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0033
|
1 Киргизский сом
|
0,0163
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4040
|
1 Мексиканское песо
|
0,0813
|
1 Молдавский лей
|
0,0923
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1882
|
100 Узбекских сум
|
0,0155
|
1 Польский злотый
|
0,3937
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2447
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3426
|
1 Турецкая лира
|
0,1147
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0595
|
1 Таджикский сомони
|
0,1403
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0563
|
100 Японских йен
|
1,4364
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1461
|
Золото (1 унция)
|
3291,3785
|
Серебро (1 унция)
|
42,2151
|
Платина (1 унция)
|
1750,5325
|
Палладий (1 унция)
|
4051,3720