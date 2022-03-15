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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.03.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.03.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,6 %, до 1,8669, курс рубля - на 10,9%, до 0,0142 маната. Валюта
Финансы
15 марта 2022 г. 09:25
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.03.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,6 %, до 1,8669, курс рубля - на 10,9%, до 0,0142 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8669

1 Российский рубль

0,0142

1 Австралийский доллар

1,22214

1 Аргентинское песо

0,0156

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3320

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1126

100 Вон Республики Корея

0,1370

1 Чешская крона

0,0752

100 Чилийских песо

0,2091

1 Китайский юань

0, 26667

1 Датская крона

0,2509

1 Грузинский лари

0,5263

1 Гонконгский доллар

0,2172

1 Индийская рупия

0,0223

1 Британский фунт стерлингов

2,2171

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1776

1 Швейцарский франк

1,8098

1 Израильский шекель

0,5184

1 Канадский доллар

1,3256

1 Кувейтский динар

5,5896

1 Казахстанский тенге

0,0033

1 Киргизский сом

0,0163

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4040

1 Мексиканское песо

0,0813

1 Молдавский лей

0,0923

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1882

100 Узбекских сум

0,0155

1 Польский злотый

0,3937

1 Сингапурский доллар

1,2447

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3426

1 Турецкая лира

0,1147

1 Тайваньский доллар

0,0595

1 Таджикский сомони

0,1403

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0563

100 Японских йен

1,4364

1 Новозеландский доллар

1,1461

Золото (1 унция)

3291,3785

Серебро (1 унция)

42,2151

Платина (1 унция)

1750,5325

Палладий (1 унция)

4051,3720
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (15.03.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.03.2022)

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