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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.02.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.02.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
15 февраля 2024 г. 09:20
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.02.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 1,8236 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0186 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8236

1 Российский рубль

0,0186

1 Австралийский доллар

1,1024

1 Аргентинское песо

0,0020

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3418

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0892

100 Вон Республики Корея

0,1275

1 Чешская крона

0,0718

100 Чилийских песо

0,1775

1 Китайский юань

0,2363

1 Датская крона

0,2446

1 Грузинский лари

0,6424

1 Гонконгский доллар

0,2174

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1360

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1616

1 Швейцарский франк

1,9201

1 Израильский шекель

0,4659

1 Канадский доллар

1,2551

1 Кувейтский динар

5,5156

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0190

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3556

1 Мексиканское песо

0,0995

1 Молдавский лей

0,0957

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1605

100 Узбекских сумов

0,0136

1 Польский злотый

0,4200

1 Сингапурский доллар

1,2614

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2464

1 Турецкая лира

0,0553

1 Тайваньский доллар

0,0541

1 Таджикский сомони

0,1555

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0447

100 Японских йен

1,1321

1 Новозеландский доллар

1,0340

Золото (1 унция)

3386,8505

Серебро (1 унция)

38,1094

Платина (1 унция)

1514,9210

Палладиум (1 унция)

1587,5535
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (15.02.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.02.2024)

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