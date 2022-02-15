Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.02.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.02.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2%, до 1,9243, курс рубля повысился на 1,8%, до 0,0223 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9243 1 Российский рубль 0,0223 1 Австралийский доллар 1,2114 1 Аргентинское песо 0,0160 1 Белорусский рубль 0,6565 1 Бразильский реал 0,3257 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1128 100 Вон Республики Корея 0,1418 1 Чешская крона 0,0784 100 Чилийских песо 0,2090 1 Китайский юань 0, 2675 1 Датская крона 0,2585 1 Грузинский лари 0,5665 1 Гонконгский доллар 0,2179 1 Индийская рупия 0,0225 1 Британский фунт стерлингов 2,3015 100 Индонезийских рупий 0, 0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1815 1 Швейцарский франк 1,8399 1 Израильский шекель 0, 5223 1 Канадский доллар 1,3340 1 Кувейтский динар 5,6197 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,4061 1 Мексиканское песо 0,0833 1 Молдавский лей 0,0951 1 Египетский фунт 0,1081 1 Норвежская крона 0,1914 100 Узбекских сум 0,0157 1 Польский злотый 0,4234 1 Сингапурский доллар 1,2622 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3788 1 Турецкая лира 0,1251 1 Тайваньский доллар 0,0610 1 Таджикский сомони 0,1510 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0597 100 Японских йен 1,4733 1 Новозеландский доллар 1,1261 Золото (1 унция) 3191,9115 Серебро (1 унция) 40,6342 Платина (1 унция) 1756,1850 Палладий (1 унция) 4002,7265 Подпишитесь на наш Telegram канал