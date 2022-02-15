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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.02.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.02.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
15 февраля 2022 г. 09:22
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.02.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2%, до 1,9243, курс рубля повысился на 1,8%, до 0,0223 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9243

1 Российский рубль

0,0223

1 Австралийский доллар

1,2114

1 Аргентинское песо

0,0160

1 Белорусский рубль

0,6565

1 Бразильский реал

0,3257

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1128

100 Вон Республики Корея

0,1418

1 Чешская крона

0,0784

100 Чилийских песо

0,2090

1 Китайский юань

0, 2675

1 Датская крона

0,2585

1 Грузинский лари

0,5665

1 Гонконгский доллар

0,2179

1 Индийская рупия

0,0225

1 Британский фунт стерлингов

2,3015

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1815

1 Швейцарский франк

1,8399

1 Израильский шекель

0, 5223

1 Канадский доллар

1,3340

1 Кувейтский динар

5,6197

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4061

1 Мексиканское песо

0,0833

1 Молдавский лей

0,0951

1 Египетский фунт

0,1081

1 Норвежская крона

0,1914

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4234

1 Сингапурский доллар

1,2622

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3788

1 Турецкая лира

0,1251

1 Тайваньский доллар

0,0610

1 Таджикский сомони

0,1510

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0597

100 Японских йен

1,4733

1 Новозеландский доллар

1,1261

Золото (1 унция)

3191,9115

Серебро (1 унция)

40,6342

Платина (1 унция)

1756,1850

Палладий (1 унция)

4002,7265
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.02.2022)

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