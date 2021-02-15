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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.02.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.02.2021) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
15 февраля 2021 г. 09:53
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.02.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,08% - до 2,0626 маната, курс рубля не изменился - 0,0231 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0626

1 Российский рубль

0,0231

1 Австралийский доллар

1,3224

1 Аргентинское песо

0,0192

1 Белорусский рубль

0,6560

1 Бразильский реал

0,3161

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1171

100 Вон Республики Корея

0,1542

1 Чешская крона

0,0801

100 Чилийских песо

0,2354

1 Китайский юань

0,2632

1 Датская крона

0,2774

1 Грузинский лари

0,5168

1 Гонконгский доллар

0,2193

1 Индийская рупия

0,0234

1 Британский фунт стерлингов

2,3625

100 Индонезийских рупий

0,0122

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2052

1 Швейцарский франк

1,9081

1 Израильский шекель

0,5227

1 Канадский доллар

1,3418

1 Кувейтский динар

5,6197

1 Казахстанский тенге

0,0041

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,1119

1 Малазийский ринггит

0,4212

1 Мексиканское песо

0,0854

1 Молдавский лей

0,0980

1 Египетский фунт

0,1088

1 Норвежская крона

0,2018

100 Узбекских сум

0,0161

1 Польский злотый

0,4588

1 Сингапурский доллар

1,2848

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4493

1 Турецкая лира

0,2416

1 Тайваньский доллар

0,0607

1 Таджикский сомони

0,1505

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0608

100 Японских йен

1,6184

1 Новозеландский доллар

1,2307

Золото (1 унция)

3099,9500

Серебро (1 унция)

46,8292

Платина (1 унция)

2176,4250

Палладий (1 унция)

4057,7215
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (15.02.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.02.2021)

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