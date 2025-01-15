Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.01.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5% - до 1,7513 маната, курс 100 российских рублей вырос на 0,8% - до 1,6667 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,7513
|
100 российских рублей
|
1,6667
|
1 австралийский доллар
|
1,0531
|
1 белорусский рубль
|
0,4868
|
1 болгарский лев
|
0,8952
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1164
|
1 чешская крона
|
0,0693
|
1 китайский юань
|
0,2319
|
1 датская крона
|
0,2347
|
1 грузинский лари
|
0,5977
|
1 гонконгский доллар
|
0,2182
|
1 индийская рупия
|
0,0196
|
1 британский фунт
|
2,0743
|
10 000 иранских риалов
|
0,0294
|
1 шведская крона
|
0,1521
|
1 швейцарский франк
|
1,8633
|
1 израильский шекель
|
0,4676
|
1 канадский доллар
|
1,1845
|
1 кувейтский динар
|
5,5090
|
100 казахстанских тенге
|
0,3208
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4250
|
1 молдавский лей
|
0,0911
|
1 норвежская крона
|
0,1494
|
100 узбекских сомов
|
0,0131
|
100 пакистанских рупий
|
0,6101
|
1 польский злотый
|
0,4106
|
1 румынский лей
|
0,3520
|
1 сербский динар
|
0,0150
|
1 сингапурский доллар
|
1,2427
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4529
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2015
|
1 Турецкая лира
|
0,0479
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0402
|
100 Японских йен
|
1,0790
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9531
|
Золото
|
4548,8685
|
Серебро
|
50,6802
|
Платина
|
1594,6765
|
Палладий
|
1599,2155