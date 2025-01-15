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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.01.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.01.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
15 января 2025 г. 09:16
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.01.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5% - до 1,7513 маната, курс 100 российских рублей вырос на 0,8% - до 1,6667 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7513

100 российских рублей

1,6667

1 австралийский доллар

1,0531

1 белорусский рубль

0,4868

1 болгарский лев

0,8952

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1164

1 чешская крона

0,0693

1 китайский юань

0,2319

1 датская крона

0,2347

1 грузинский лари

0,5977

1 гонконгский доллар

0,2182

1 индийская рупия

0,0196

1 британский фунт

2,0743

10 000 иранских риалов

0,0294

1 шведская крона

0,1521

1 швейцарский франк

1,8633

1 израильский шекель

0,4676

1 канадский доллар

1,1845

1 кувейтский динар

5,5090

100 казахстанских тенге

0,3208

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4250

1 молдавский лей

0,0911

1 норвежская крона

0,1494

100 узбекских сомов

0,0131

100 пакистанских рупий

0,6101

1 польский злотый

0,4106

1 румынский лей

0,3520

1 сербский динар

0,0150

1 сингапурский доллар

1,2427

1 Риал Саудовской Аравии

0,4529

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2015

1 Турецкая лира

0,0479

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0402

100 Японских йен

1,0790

1 Новозеландский доллар

0,9531

Золото

4548,8685

Серебро

50,6802

Платина

1594,6765

Палладий

1599,2155
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (15.01.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.01.2025)

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