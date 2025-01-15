Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.01.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.01.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5% - до 1,7513 маната, курс 100 российских рублей вырос на 0,8% - до 1,6667 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,7513 100 российских рублей 1,6667 1 австралийский доллар 1,0531 1 белорусский рубль 0,4868 1 болгарский лев 0,8952 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1164 1 чешская крона 0,0693 1 китайский юань 0,2319 1 датская крона 0,2347 1 грузинский лари 0,5977 1 гонконгский доллар 0,2182 1 индийская рупия 0,0196 1 британский фунт 2,0743 10 000 иранских риалов 0,0294 1 шведская крона 0,1521 1 швейцарский франк 1,8633 1 израильский шекель 0,4676 1 канадский доллар 1,1845 1 кувейтский динар 5,5090 100 казахстанских тенге 0,3208 1 катарский риал 0,4664 1 киргизский сом 0,0195 100 венгерских форинтов 0,4250 1 молдавский лей 0,0911 1 норвежская крона 0,1494 100 узбекских сомов 0,0131 100 пакистанских рупий 0,6101 1 польский злотый 0,4106 1 румынский лей 0,3520 1 сербский динар 0,0150 1 сингапурский доллар 1,2427 1 Риал Саудовской Аравии 0,4529 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2015 1 Турецкая лира 0,0479 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0402 100 Японских йен 1,0790 1 Новозеландский доллар 0,9531 Золото 4548,8685 Серебро 50,6802 Платина 1594,6765 Палладий 1599,2155 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (15.01.2025)