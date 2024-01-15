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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.01.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.01.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,1% - до 1,8637 маната, курс рубля вырос 0,5 % - до 0,0193 на маната.
Финансы
15 января 2024 г. 09:29
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.01.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,1% - до 1,8637 маната, курс рубля вырос 0,5 % - до 0,0193 на маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8637

1 Российский рубль

0,0193

1 Австралийский доллар

1,1377

1 Аргентинское песо

0,0021

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3502

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0912

100 Вон Республики Корея

0,1287

1 Чешская крона

0,0757

100 Чилийских песо

0,1869

1 Китайский юань

0,2371

1 Датская крона

0,2499

1 Грузинский лари

0,6384

1 Гонконгский доллар

0,2174

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1683

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1655

1 Швейцарский франк

1,9936

1 Израильский шекель

0,4549

1 Канадский доллар

1,2695

1 Кувейтский динар

5,5329

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0190

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3656

1 Мексиканское песо

0,1009

1 Молдавский лей

0,0963

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1654

100 Узбекских сумов

0,0137

1 Польский злотый

0,4276

1 Сингапурский доллар

1,2765

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2713

1 Турецкая лира

0,0565

1 Тайваньский доллар

0,0543

1 Таджикский сомони

0,1557

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0448

100 Японских йен

1,1711

1 Новозеландский доллар

1,0592

Золото (1 унция)

3492,3525

Серебро (1 унция)

39,5281

Платина (1 унция)

1557,9905

Палладиум (1 унция)

1692,0610
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (15.01.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.01.2024)

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