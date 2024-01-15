Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.01.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,1% - до 1,8637 маната, курс рубля вырос 0,5 % - до 0,0193 на маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8637
|
1 Российский рубль
|
0,0193
|
1 Австралийский доллар
|
1,1377
|
1 Аргентинское песо
|
0,0021
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3502
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0912
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1287
|
1 Чешская крона
|
0,0757
|
100 Чилийских песо
|
0,1869
|
1 Китайский юань
|
0,2371
|
1 Датская крона
|
0,2499
|
1 Грузинский лари
|
0,6384
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2174
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1683
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1655
|
1 Швейцарский франк
|
1,9936
|
1 Израильский шекель
|
0,4549
|
1 Канадский доллар
|
1,2695
|
1 Кувейтский динар
|
5,5329
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0190
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3656
|
1 Мексиканское песо
|
0,1009
|
1 Молдавский лей
|
0,0963
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1654
|
100 Узбекских сумов
|
0,0137
|
1 Польский злотый
|
0,4276
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2765
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2713
|
1 Турецкая лира
|
0,0565
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0543
|
1 Таджикский сомони
|
0,1557
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0448
|
100 Японских йен
|
1,1711
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0592
|
Золото (1 унция)
|
3492,3525
|
Серебро (1 унция)
|
39,5281
|
Платина (1 унция)
|
1557,9905
|
Палладиум (1 унция)
|
1692,0610