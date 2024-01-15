Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.01.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.01.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,1% - до 1,8637 маната, курс рубля вырос 0,5 % - до 0,0193 на маната.

https://static.report.az/photo/ab062799-09e8-33d8-9809-8e1dbe0f3ea6.jpg https://static.report.az/photo/ab062799-09e8-33d8-9809-8e1dbe0f3ea6.jpg

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,1% - до 1,8637 маната, курс рубля вырос 0,5 % - до 0,0193 на маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8637 1 Российский рубль 0,0193 1 Австралийский доллар 1,1377 1 Аргентинское песо 0,0021 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3502 1 Дирхам ОАЭ 0,4629 1 Южноафриканский рэнд 0,0912 100 Вон Республики Корея 0,1287 1 Чешская крона 0,0757 100 Чилийских песо 0,1869 1 Китайский юань 0,2371 1 Датская крона 0,2499 1 Грузинский лари 0,6384 1 Гонконгский доллар 0,2174 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 2,1683 100 Индонезийских рупий 0,0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1655 1 Швейцарский франк 1,9936 1 Израильский шекель 0,4549 1 Канадский доллар 1,2695 1 Кувейтский динар 5,5329 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0190 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3656 1 Мексиканское песо 0,1009 1 Молдавский лей 0,0963 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1654 100 Узбекских сумов 0,0137 1 Польский злотый 0,4276 1 Сингапурский доллар 1,2765 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2713 1 Турецкая лира 0,0565 1 Тайваньский доллар 0,0543 1 Таджикский сомони 0,1557 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0448 100 Японских йен 1,1711 1 Новозеландский доллар 1,0592 Золото (1 унция) 3492,3525 Серебро (1 унция) 39,5281 Платина (1 унция) 1557,9905 Палладиум (1 унция) 1692,0610 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (15.01.2024)