Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.12.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.12.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 1,01% - до 1,8527 маната, курс рубля - на 0,53% - до 0,0190 маната.

https://static.report.az/photo/0f65e097-1cca-3c9a-953c-9d40d4872bdb.jpg https://static.report.az/photo/0f65e097-1cca-3c9a-953c-9d40d4872bdb.jpg

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 1,01% - до 1,8527 маната, курс рубля - на 0,53% - до 0,0190 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8527 1 Российский рубль 0,0190 1 Австралийский доллар 1,1406 1 Аргентинское песо 0,0021 1 Белорусский рубль 0,5161 1 Бразильский реал 0,3456 1 Дирхам ОАЭ 0,4629 1 Южноафриканский рэнд 0,0913 100 Вон Республики Корея 0,1311 1 Чешская крона 0,0759 100 Чилийских песо 0,1938 1 Китайский юань 0,2383 1 Датская крона 0,2485 1 Грузинский лари 0,6350 1 Гонконгский доллар 0,2177 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1483 100 Индонезийских рупий 0,0110 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1654 1 Швейцарский франк 1,9573 1 Израильский шекель 0,4636 1 Канадский доллар 1,2618 1 Кувейтский динар 5,5258 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0190 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3645 1 Мексиканское песо 0,0986 1 Молдавский лей 0,0957 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1583 100 Узбекских сумов 0,0137 1 Польский злотый 0,4311 1 Сингапурский доллар 1,2779 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2572 1 Турецкая лира 0,0586 1 Тайваньский доллар 0,0544 1 Таджикский сомони 0,1555 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0459 100 Японских йен 1,1989 1 Новозеландский доллар 1,0595 Золото (1 унция) 3353,2780 Серебро (1 унция) 40,5263 Платина (1 унция) 1599,6065 Палладиум (1 унция) 1690,9900 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.12.2023)