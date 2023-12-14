Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.12.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 1,01% - до 1,8527 маната, курс рубля - на 0,53% - до 0,0190 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8527
|
1 Российский рубль
|
0,0190
|
1 Австралийский доллар
|
1,1406
|
1 Аргентинское песо
|
0,0021
|
1 Белорусский рубль
|
0,5161
|
1 Бразильский реал
|
0,3456
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0913
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1311
|
1 Чешская крона
|
0,0759
|
100 Чилийских песо
|
0,1938
|
1 Китайский юань
|
0,2383
|
1 Датская крона
|
0,2485
|
1 Грузинский лари
|
0,6350
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2177
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1483
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0110
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1654
|
1 Швейцарский франк
|
1,9573
|
1 Израильский шекель
|
0,4636
|
1 Канадский доллар
|
1,2618
|
1 Кувейтский динар
|
5,5258
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0190
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3645
|
1 Мексиканское песо
|
0,0986
|
1 Молдавский лей
|
0,0957
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1583
|
100 Узбекских сумов
|
0,0137
|
1 Польский злотый
|
0,4311
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2779
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2572
|
1 Турецкая лира
|
0,0586
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0544
|
1 Таджикский сомони
|
0,1555
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0459
|
100 Японских йен
|
1,1989
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0595
|
Золото (1 унция)
|
3353,2780
|
Серебро (1 унция)
|
40,5263
|
Платина (1 унция)
|
1599,6065
|
Палладиум (1 унция)
|
1690,9900