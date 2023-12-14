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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.12.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.12.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 1,01% - до 1,8527 маната, курс рубля - на 0,53% - до 0,0190 маната.
Финансы
14 декабря 2023 г. 09:35
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.12.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 1,01% - до 1,8527 маната, курс рубля - на 0,53% - до 0,0190 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8527

1 Российский рубль

0,0190

1 Австралийский доллар

1,1406

1 Аргентинское песо

0,0021

1 Белорусский рубль

0,5161

1 Бразильский реал

0,3456

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0913

100 Вон Республики Корея

0,1311

1 Чешская крона

0,0759

100 Чилийских песо

0,1938

1 Китайский юань

0,2383

1 Датская крона

0,2485

1 Грузинский лари

0,6350

1 Гонконгский доллар

0,2177

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1483

100 Индонезийских рупий

0,0110

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1654

1 Швейцарский франк

1,9573

1 Израильский шекель

0,4636

1 Канадский доллар

1,2618

1 Кувейтский динар

5,5258

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0190

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3645

1 Мексиканское песо

0,0986

1 Молдавский лей

0,0957

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1583

100 Узбекских сумов

0,0137

1 Польский злотый

0,4311

1 Сингапурский доллар

1,2779

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2572

1 Турецкая лира

0,0586

1 Тайваньский доллар

0,0544

1 Таджикский сомони

0,1555

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0459

100 Японских йен

1,1989

1 Новозеландский доллар

1,0595

Золото (1 унция)

3353,2780

Серебро (1 унция)

40,5263

Платина (1 унция)

1599,6065

Палладиум (1 унция)

1690,9900
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.12.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.12.2023)

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