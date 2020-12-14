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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.12.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.12.2020) Курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната
Финансы
14 декабря 2020 г. 10:29
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.12.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 2,0625 маната, курс рубля к манату не изменился - 0,0233 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0625

1 Российский рубль

0.0233

1 Австралийский доллар

1.2814

1 Аргентинское песо

0.0207

1 Белорусский рубль

0.6705

1 Бразильский реал

0.3359

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1127

100 Вон Республики Корея

0.1558

1 Чешская крона

0.0783

100 Чилийских песо

0.2319

1 Китайский юань

0.2600

1 Датская крона

0.2771

1 Грузинский лари

0.5177

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0231

1 Британский фунт стерлингов

2.2648

100 Индонезийских рупий

0.0120

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.2014

1 Швейцарский франк

1.9119

1 Израильский шекель

0.5221

1 Канадский доллар

1.3325

1 Кувейтский динар

5.5690

1 Казахстанский тенге

0.0041

1 Киргизский сом

0.0200

100 Ливанских фунтов

0.1125

1 Малазийский ринггит

0.4198

1 Мексиканское песо

0.0847

1 Молдавский лей

0.0987

1 Египетский фунт

0.1082

1 Норвежская крона

0.1935

100 Узбекских сум

0.0163

1 Польский злотый

0.4635

1 Сингапурский доллар

1.2736

1 Саудовский риал

0.4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4386

1 Турецкая лира

0.2162

1 Тайваньский доллар

0.0604

1 Таджикский сомони

0.1504

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0608

100 Японских йен

1.6341

1 Новозеландский доллар

1.2045

Золото (1 унция)

3120.5965

Серебро (1 унция)

40.6931

Платина (1 унция)

1733.8300

Палладий (1 унция)

3961.2890
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.12.2020)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.12.2020)

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