Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.11.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.11.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,77% - до 1,7932 маната, курс рубля упал на 0,57% - до 0,0173 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,7932 1 Российский рубль 0,0173 1 Австралийский доллар 1,1000 1 Аргентинское песо 0,0017 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,2932 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0930 100 Вон Республики Корея 0,1209 1 Чешская крона 0,0709 100 Чилийских песо 0,1736 1 Китайский юань 0,2348 1 Датская крона 0,2404 1 Грузинский лари 0,6228 1 Гонконгский доллар 0,2184 1 Индийская рупия 0,0201 1 Британский фунт стерлингов 2,1562 100 Индонезийских рупий 0,0107 100 Иранских риалов 0,0004 1 Шведская крона 0,1546 1 Швейцарский франк 1,9158 1 Израильский шекель 0,4534 1 Канадский доллар 1,2131 1 Кувейтский динар 5,5211 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0198 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3788 1 Мексиканское песо 0,0826 1 Молдавский лей 0,0946 1 Египетский фунт 0,0345 1 Норвежская крона 0,1523 100 Узбекских сумов 0,0133 1 Польский злотый 0,4131 1 Сингапурский доллар 1,2630 1 Саудовский риал 0,4525 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2408 1 Турецкая лира 0,0495 1 Тайваньский доллар 0,0522 1 Таджикский сомони 0,1590 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0411 100 Японских йен 1,0894 1 Новозеландский доллар 0,9961 Золото (1 унция) 4360,3810 Серебро (1 унция) 51,3494 Платина (1 унция) 1590,0610 Палладий (1 унция) 1588,2760 Подпишитесь на наш Telegram канал