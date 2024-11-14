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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.11.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.11.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
14 ноября 2024 г. 09:27
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.11.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,77% - до 1,7932 маната, курс рубля упал на 0,57% - до 0,0173 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,7932

1 Российский рубль

0,0173

1 Австралийский доллар

1,1000

1 Аргентинское песо

0,0017

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,2932

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0930

100 Вон Республики Корея

0,1209

1 Чешская крона

0,0709

100 Чилийских песо

0,1736

1 Китайский юань

0,2348

1 Датская крона

0,2404

1 Грузинский лари

0,6228

1 Гонконгский доллар

0,2184

1 Индийская рупия

0,0201

1 Британский фунт стерлингов

2,1562

100 Индонезийских рупий

0,0107

100 Иранских риалов

0,0004

1 Шведская крона

0,1546

1 Швейцарский франк

1,9158

1 Израильский шекель

0,4534

1 Канадский доллар

1,2131

1 Кувейтский динар

5,5211

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0198

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3788

1 Мексиканское песо

0,0826

1 Молдавский лей

0,0946

1 Египетский фунт

0,0345

1 Норвежская крона

0,1523

100 Узбекских сумов

0,0133

1 Польский злотый

0,4131

1 Сингапурский доллар

1,2630

1 Саудовский риал

0,4525

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2408

1 Турецкая лира

0,0495

1 Тайваньский доллар

0,0522

1 Таджикский сомони

0,1590

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0411

100 Японских йен

1,0894

1 Новозеландский доллар

0,9961

Золото (1 унция)

4360,3810

Серебро (1 унция)

51,3494

Платина (1 унция)

1590,0610

Палладий (1 унция)

1588,2760
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.11.2024)

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