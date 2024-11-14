Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.11.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,77% - до 1,7932 маната, курс рубля упал на 0,57% - до 0,0173 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,7932
|
1 Российский рубль
|
0,0173
|
1 Австралийский доллар
|
1,1000
|
1 Аргентинское песо
|
0,0017
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,2932
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0930
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1209
|
1 Чешская крона
|
0,0709
|
100 Чилийских песо
|
0,1736
|
1 Китайский юань
|
0,2348
|
1 Датская крона
|
0,2404
|
1 Грузинский лари
|
0,6228
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2184
|
1 Индийская рупия
|
0,0201
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1562
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0107
|
100 Иранских риалов
|
0,0004
|
1 Шведская крона
|
0,1546
|
1 Швейцарский франк
|
1,9158
|
1 Израильский шекель
|
0,4534
|
1 Канадский доллар
|
1,2131
|
1 Кувейтский динар
|
5,5211
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0198
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3788
|
1 Мексиканское песо
|
0,0826
|
1 Молдавский лей
|
0,0946
|
1 Египетский фунт
|
0,0345
|
1 Норвежская крона
|
0,1523
|
100 Узбекских сумов
|
0,0133
|
1 Польский злотый
|
0,4131
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2630
|
1 Саудовский риал
|
0,4525
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2408
|
1 Турецкая лира
|
0,0495
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0522
|
1 Таджикский сомони
|
0,1590
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0411
|
100 Японских йен
|
1,0894
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9961
|
Золото (1 унция)
|
4360,3810
|
Серебро (1 унция)
|
51,3494
|
Платина (1 унция)
|
1590,0610
|
Палладий (1 унция)
|
1588,2760