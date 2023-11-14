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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.11.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.11.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,1% - до 1,8182 маната, курс рубля – на 0,54% - до 0,0185 маната.
Финансы
14 ноября 2023 г. 09:53
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.11.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,1% - до 1,8182 маната, курс рубля – на 0,54% - до 0,0185 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8182

1 Российский рубль

0,0185

1 Австралийский доллар

1,0828

1 Аргентинское песо

0,0049

1 Белорусский рубль

0,5161

1 Бразильский реал

0,3462

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0908

100 Вон Республики Корея

0,1281

1 Чешская крона

0,0740

100 Чилийских песо

0,1842

1 Китайский юань

0,2331

1 Датская крона

0,2437

1 Грузинский лари

0,6317

1 Гонконгский доллар

0,2178

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,0860

100 Индонезийских рупий

0,0108

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1566

1 Швейцарский франк

1,8838

1 Израильский шекель

0,4409

1 Канадский доллар

1,2305

1 Кувейтский динар

5,5046

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0190

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3602

1 Мексиканское песо

0,0965

1 Молдавский лей

0,0948

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1532

100 Узбекских сумов

0,0138

1 Польский злотый

0,4106

1 Сингапурский доллар

1,2489

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2372

1 Турецкая лира

0,0594

1 Тайваньский доллар

0,0526

1 Таджикский сомони

0,1552

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0469

100 Японских йен

1,1206

1 Новозеландский доллар

0,9978

Золото (1 унция)

3305,6840

Серебро (1 унция)

37,9947

Платина (1 унция)

1479,5610

Палладиум (1 унция)

1680,5010
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.11.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.11.2023)

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