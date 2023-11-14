Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.11.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.11.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,1% - до 1,8182 маната, курс рубля – на 0,54% - до 0,0185 маната.

https://static.report.az/photo/a63ed712-5242-39ed-b1b6-c6623d143aba.jpg https://static.report.az/photo/a63ed712-5242-39ed-b1b6-c6623d143aba.jpg

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,1% - до 1,8182 маната, курс рубля – на 0,54% - до 0,0185 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8182 1 Российский рубль 0,0185 1 Австралийский доллар 1,0828 1 Аргентинское песо 0,0049 1 Белорусский рубль 0,5161 1 Бразильский реал 0,3462 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0908 100 Вон Республики Корея 0,1281 1 Чешская крона 0,0740 100 Чилийских песо 0,1842 1 Китайский юань 0,2331 1 Датская крона 0,2437 1 Грузинский лари 0,6317 1 Гонконгский доллар 0,2178 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,0860 100 Индонезийских рупий 0,0108 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1566 1 Швейцарский франк 1,8838 1 Израильский шекель 0,4409 1 Канадский доллар 1,2305 1 Кувейтский динар 5,5046 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0190 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3602 1 Мексиканское песо 0,0965 1 Молдавский лей 0,0948 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1532 100 Узбекских сумов 0,0138 1 Польский злотый 0,4106 1 Сингапурский доллар 1,2489 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2372 1 Турецкая лира 0,0594 1 Тайваньский доллар 0,0526 1 Таджикский сомони 0,1552 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0469 100 Японских йен 1,1206 1 Новозеландский доллар 0,9978 Золото (1 унция) 3305,6840 Серебро (1 унция) 37,9947 Платина (1 унция) 1479,5610 Палладиум (1 унция) 1680,5010 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.11.2023)