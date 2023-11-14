Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.11.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,1% - до 1,8182 маната, курс рубля – на 0,54% - до 0,0185 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8182
|
1 Российский рубль
|
0,0185
|
1 Австралийский доллар
|
1,0828
|
1 Аргентинское песо
|
0,0049
|
1 Белорусский рубль
|
0,5161
|
1 Бразильский реал
|
0,3462
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0908
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1281
|
1 Чешская крона
|
0,0740
|
100 Чилийских песо
|
0,1842
|
1 Китайский юань
|
0,2331
|
1 Датская крона
|
0,2437
|
1 Грузинский лари
|
0,6317
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2178
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0860
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0108
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1566
|
1 Швейцарский франк
|
1,8838
|
1 Израильский шекель
|
0,4409
|
1 Канадский доллар
|
1,2305
|
1 Кувейтский динар
|
5,5046
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0190
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3602
|
1 Мексиканское песо
|
0,0965
|
1 Молдавский лей
|
0,0948
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1532
|
100 Узбекских сумов
|
0,0138
|
1 Польский злотый
|
0,4106
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2489
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2372
|
1 Турецкая лира
|
0,0594
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0526
|
1 Таджикский сомони
|
0,1552
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0469
|
100 Японских йен
|
1,1206
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9978
|
Золото (1 унция)
|
3305,6840
|
Серебро (1 унция)
|
37,9947
|
Платина (1 унция)
|
1479,5610
|
Палладиум (1 унция)
|
1680,5010