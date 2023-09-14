Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.09.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,05% - до 1,8271 маната, курс рубля сократился на 2,2 % - до 0,0176 маната.