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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.09.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.09.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.
Финансы
14 сентября 2023 г. 09:30
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.09.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,05% - до 1,8271 маната, курс рубля сократился на 2,2 % - до 0,0176 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8271

1 Российский рубль

0,0176

1 Австралийский доллар

1,0949

1 Аргентинское песо

0,0049

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3458

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0905

100 Вон Республики Корея

0,1284

1 Чешская крона

0,0748

100 Чилийских песо

0,1916

1 Китайский юань

0,2337

1 Датская крона

0,2449

1 Грузинский лари

0,6470

1 Гонконгский доллар

0,2172

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1251

100 Индонезийских рупий

0,0111

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1530

1 Швейцарский франк

1,9057

1 Израильский шекель

0,4448

1 Канадский доллар

1,2561

1 Кувейтский динар

5,5086

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0193

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3632

1 Мексиканское песо

0,0993

1 Молдавский лей

0,0948

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1590

100 Узбекских сумов

0,0140

1 Польский злотый

0,3950

1 Сингапурский доллар

1,2506

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2485

1 Турецкая лира

0,0631

1 Тайваньский доллар

0,0533

1 Таджикский сомони

0,1554

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0463

100 Японских йен

1,1554

1 Новозеландский доллар

1,0085

Золото (1 унция)

3245,9375

Серебро (1 унция)

38,6606

Платина (1 унция)

1539,9960

Палладий (1 унция)

2144,4310
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.09.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.09.2023)

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