О нас
Report Georgia
Аудио новости

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.09.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.09.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
14 сентября 2021 г. 09:40
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 2,0089, курс рубля на 0,4% - до 0,0234 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0089

1 Российский рубль

0,0234

1 Австралийский доллар

1,2498

1 Аргентинское песо

0,0173

1 Белорусский рубль

0,6793

1 Бразильский реал

0,3259

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1200

100 Вон Республики Корея

0,1451

1 Чешская крона

0,0792

100 Чилийских песо

0,2165

1 Китайский юань

0, 2637

1 Датская крона

0,2701

1 Грузинский лари

0, 5457

1 Гонконгский доллар

0,2185

1 Индийская рупия

0,0231

1 Британский фунт стерлингов

2,3541

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1977

1 Швейцарский франк

1,8444

1 Израильский шекель

0, 5294

1 Канадский доллар

1,3440

1 Кувейтский динар

5,6521

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4098

1 Мексиканское песо

0,0855

1 Молдавский лей

0,0965

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1968

100 Узбекских сум

0,0160

1 Польский злотый

0,4416

1 Сингапурский доллар

1,2663

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4183

1 Турецкая лира

0,2015

1 Тайваньский доллар

0,0614

1 Таджикский сомони

0,1505

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0637

100 Японских йен

1,5445

1 Новозеландский доллар

1,2096

Золото (1 унция)

3046,3490

Серебро (1 унция)

40,2670

Платина (1 унция)

1638,5025

Палладий (1 унция)

3575,0320
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Currency exchange rates by Central Bank (14.09.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.09.2021)

Экслюзивные новости

Уволен завотделом в Комитете диаспоры, пресс-секретарь назначена на новую должность
Уволен завотделом в Комитете диаспоры, пресс-секретарь назначена на новую должность
14 сентября 2021 г. 08:53
Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
13 сентября 2021 г. 16:39
Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
10 сентября 2021 г. 18:59
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
10 сентября 2021 г. 18:45
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
9 сентября 2021 г. 19:21
Ты - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара
ФотоТы - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара
9 сентября 2021 г. 18:11
Мастер по изготовлению саза: Никто не проявляет интереса к этому искусству
ФотоМастер по изготовлению саза: Никто не проявляет интереса к этому искусству
8 сентября 2021 г. 18:24
Возросло число принятых в грузинские вузы азербайджанцев
Возросло число принятых в грузинские вузы азербайджанцев
8 сентября 2021 г. 16:13
Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект О репродуктивном здоровье
Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект "О репродуктивном здоровье"
8 сентября 2021 г. 12:11
В Азербайджане в первый день вакцинации подростков привиты три человека
В Азербайджане в первый день вакцинации подростков привиты три человека
8 сентября 2021 г. 11:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi