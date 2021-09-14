Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.09.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 2,0089, курс рубля на 0,4% - до 0,0234 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2,0089 1 Российский рубль 0,0234 1 Австралийский доллар 1,2498 1 Аргентинское песо 0,0173 1 Белорусский рубль 0,6793 1 Бразильский реал 0,3259 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1200 100 Вон Республики Корея 0,1451 1 Чешская крона 0,0792 100 Чилийских песо 0,2165 1 Китайский юань 0, 2637 1 Датская крона 0,2701 1 Грузинский лари 0, 5457 1 Гонконгский доллар 0,2185 1 Индийская рупия 0,0231 1 Британский фунт стерлингов 2,3541 100 Индонезийских рупий 0, 0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1977 1 Швейцарский франк 1,8444 1 Израильский шекель 0, 5294 1 Канадский доллар 1,3440 1 Кувейтский динар 5,6521 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,4098 1 Мексиканское песо 0,0855 1 Молдавский лей 0,0965 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1968 100 Узбекских сум 0,0160 1 Польский злотый 0,4416 1 Сингапурский доллар 1,2663 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4183 1 Турецкая лира 0,2015 1 Тайваньский доллар 0,0614 1 Таджикский сомони 0,1505 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0637 100 Японских йен 1,5445 1 Новозеландский доллар 1,2096 Золото (1 унция) 3046,3490 Серебро (1 унция) 40,2670 Платина (1 унция) 1638,5025 Палладий (1 унция) 3575,0320 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке Currency exchange rates by Central Bank (14.09.2021)