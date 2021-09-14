Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 2,0089, курс рубля на 0,4% - до 0,0234 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0089
|
1 Российский рубль
|
0,0234
|
1 Австралийский доллар
|
1,2498
|
1 Аргентинское песо
|
0,0173
|
1 Белорусский рубль
|
0,6793
|
1 Бразильский реал
|
0,3259
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1200
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1451
|
1 Чешская крона
|
0,0792
|
100 Чилийских песо
|
0,2165
|
1 Китайский юань
|
0, 2637
|
1 Датская крона
|
0,2701
|
1 Грузинский лари
|
0, 5457
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2185
|
1 Индийская рупия
|
0,0231
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3541
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1977
|
1 Швейцарский франк
|
1,8444
|
1 Израильский шекель
|
0, 5294
|
1 Канадский доллар
|
1,3440
|
1 Кувейтский динар
|
5,6521
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4098
|
1 Мексиканское песо
|
0,0855
|
1 Молдавский лей
|
0,0965
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1968
|
100 Узбекских сум
|
0,0160
|
1 Польский злотый
|
0,4416
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2663
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4183
|
1 Турецкая лира
|
0,2015
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0614
|
1 Таджикский сомони
|
0,1505
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0637
|
100 Японских йен
|
1,5445
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2096
|
Золото (1 унция)
|
3046,3490
|
Серебро (1 унция)
|
40,2670
|
Платина (1 унция)
|
1638,5025
|
Палладий (1 унция)
|
3575,0320