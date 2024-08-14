Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5% - до 1,8688 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0187 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8688
|
1 Российский рубль
|
0,0187
|
1 Австралийский доллар
|
1,1262
|
1 Аргентинское песо
|
0,0018
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3116
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0938
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1249
|
1 Чешская крона
|
0,0742
|
100 Чилийских песо
|
0,1826
|
1 Китайский юань
|
0,2378
|
1 Датская крона
|
0,2505
|
1 Грузинский лари
|
0,6306
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2182
|
1 Индийская рупия
|
0,0203
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1860
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0108
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1622
|
1 Швейцарский франк
|
1,9661
|
1 Израильский шекель
|
0,4561
|
1 Канадский доллар
|
1,2393
|
1 Кувейтский динар
|
5,5554
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0200
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3839
|
1 Мексиканское песо
|
0,0895
|
1 Молдавский лей
|
0,0969
|
1 Египетский фунт
|
0,0344
|
1 Норвежская крона
|
0,1582
|
100 Узбекских сумов
|
0,0135
|
1 Польский злотый
|
0,4358
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2902
|
1 Саудовский риал
|
0,4528
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2685
|
1 Турецкая лира
|
0,0507
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0527
|
1 Таджикский сомони
|
0,1602
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0412
|
100 Японских йен
|
1,1574
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0213
|
Золото (1 унция)
|
4185,9100
|
Серебро (1 унция)
|
47,2082
|
Платина (1 унция)
|
1589,5510
|
Палладиум (1 унция)
|
1605,4460