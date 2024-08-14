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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.08.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.08.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
14 августа 2024 г. 09:25
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5% - до 1,8688 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0187 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8688

1 Российский рубль

0,0187

1 Австралийский доллар

1,1262

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3116

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0938

100 Вон Республики Корея

0,1249

1 Чешская крона

0,0742

100 Чилийских песо

0,1826

1 Китайский юань

0,2378

1 Датская крона

0,2505

1 Грузинский лари

0,6306

1 Гонконгский доллар

0,2182

1 Индийская рупия

0,0203

1 Британский фунт стерлингов

2,1860

100 Индонезийских рупий

0,0108

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1622

1 Швейцарский франк

1,9661

1 Израильский шекель

0,4561

1 Канадский доллар

1,2393

1 Кувейтский динар

5,5554

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0200

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3839

1 Мексиканское песо

0,0895

1 Молдавский лей

0,0969

1 Египетский фунт

0,0344

1 Норвежская крона

0,1582

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4358

1 Сингапурский доллар

1,2902

1 Саудовский риал

0,4528

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2685

1 Турецкая лира

0,0507

1 Тайваньский доллар

0,0527

1 Таджикский сомони

0,1602

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0412

100 Японских йен

1,1574

1 Новозеландский доллар

1,0213

Золото (1 унция)

4185,9100

Серебро (1 унция)

47,2082

Платина (1 унция)

1589,5510

Палладиум (1 унция)

1605,4460
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.08.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.08.2024)

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