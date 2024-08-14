Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.08.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5% - до 1,8688 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0187 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8688 1 Российский рубль 0,0187 1 Австралийский доллар 1,1262 1 Аргентинское песо 0,0018 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3116 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0938 100 Вон Республики Корея 0,1249 1 Чешская крона 0,0742 100 Чилийских песо 0,1826 1 Китайский юань 0,2378 1 Датская крона 0,2505 1 Грузинский лари 0,6306 1 Гонконгский доллар 0,2182 1 Индийская рупия 0,0203 1 Британский фунт стерлингов 2,1860 100 Индонезийских рупий 0,0108 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1622 1 Швейцарский франк 1,9661 1 Израильский шекель 0,4561 1 Канадский доллар 1,2393 1 Кувейтский динар 5,5554 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0200 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3839 1 Мексиканское песо 0,0895 1 Молдавский лей 0,0969 1 Египетский фунт 0,0344 1 Норвежская крона 0,1582 100 Узбекских сумов 0,0135 1 Польский злотый 0,4358 1 Сингапурский доллар 1,2902 1 Саудовский риал 0,4528 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2685 1 Турецкая лира 0,0507 1 Тайваньский доллар 0,0527 1 Таджикский сомони 0,1602 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0412 100 Японских йен 1,1574 1 Новозеландский доллар 1,0213 Золото (1 унция) 4185,9100 Серебро (1 унция) 47,2082 Платина (1 унция) 1589,5510 Палладиум (1 унция) 1605,4460 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.08.2024)