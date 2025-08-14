Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,9894 маната, курс 100 рублей снизился на 0,09% - до 2,1364 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,9894
|
1 Российский рубль
|
2,1364
|
1 Австралийский доллар
|
1,1137
|
1 Белорусский рубль
|
0,5774
|
1 Болгарский леви
|
1,0171
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1229
|
1 Чешская крона
|
0,0814
|
1 Китайский юань
|
0,2371
|
1 Датская крона
|
0,2666
|
1 Грузинский лари
|
0,6233
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0194
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3077
|
100 Иранских риалов
|
0,0294
|
1 Шведская крона
|
0,1781
|
1 Швейцарский франк
|
2,1109
|
1 Израильский шекель
|
0,5025
|
1 Канадский доллар
|
1,2356
|
1 Кувейтский динар
|
5,5670
|
100 Казахстанских тенге
|
0,3158
|
1 Катарский реал
|
0,4664
|
1 Киргизский сом
|
0,0195
|
100 Венгерских форинтов
|
0,5032
|
1 Молдавский лей
|
0,1018
|
1 Норвежская крона
|
0,1668
|
100 Узбекских сумов
|
0,0136
|
100 Пакистанских рупий
|
0,5996
|
1 Польский злотый
|
0,4675
|
1 Румынский лей
|
0,3931
|
1 Сербский динар
|
0,0170
|
1 Сингапурский доллар
|
1,3284
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3294
|
1 Турецкая лира
|
0,0417
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0410
|
1 Японская йена
|
1,1611
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0162
|
Золото (1 унция)
|
5713,4195
|
Серебро (1 унция)
|
65,5648
|
Платина (1 унция)
|
2277,8980
|
Палладиум (1 унция)
|
1942,4370