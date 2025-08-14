Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,9894 маната, курс 100 рублей снизился на 0,09% - до 2,1364 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,9894 1 Российский рубль 2,1364 1 Австралийский доллар 1,1137 1 Белорусский рубль 0,5774 1 Болгарский леви 1,0171 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 100 Вон Республики Корея 0,1229 1 Чешская крона 0,0814 1 Китайский юань 0,2371 1 Датская крона 0,2666 1 Грузинский лари 0,6233 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0194 1 Британский фунт стерлингов 2,3077 100 Иранских риалов 0,0294 1 Шведская крона 0,1781 1 Швейцарский франк 2,1109 1 Израильский шекель 0,5025 1 Канадский доллар 1,2356 1 Кувейтский динар 5,5670 100 Казахстанских тенге 0,3158 1 Катарский реал 0,4664 1 Киргизский сом 0,0195 100 Венгерских форинтов 0,5032 1 Молдавский лей 0,1018 1 Норвежская крона 0,1668 100 Узбекских сумов 0,0136 100 Пакистанских рупий 0,5996 1 Польский злотый 0,4675 1 Румынский лей 0,3931 1 Сербский динар 0,0170 1 Сингапурский доллар 1,3284 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3294 1 Турецкая лира 0,0417 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0410 1 Японская йена 1,1611 1 Новозеландский доллар 1,0162 Золото (1 унция) 5713,4195 Серебро (1 унция) 65,5648 Платина (1 унция) 2277,8980 Палладиум (1 унция) 1942,4370