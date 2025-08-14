О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.08.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.08.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
14 августа 2025 г. 09:24
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,9894 маната, курс 100 рублей снизился на 0,09% - до 2,1364 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,9894

1 Российский рубль

2,1364

1 Австралийский доллар

1,1137

1 Белорусский рубль

0,5774

1 Болгарский леви

1,0171

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

100 Вон Республики Корея

0,1229

1 Чешская крона

0,0814

1 Китайский юань

0,2371

1 Датская крона

0,2666

1 Грузинский лари

0,6233

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0194

1 Британский фунт стерлингов

2,3077

100 Иранских риалов

0,0294

1 Шведская крона

0,1781

1 Швейцарский франк

2,1109

1 Израильский шекель

0,5025

1 Канадский доллар

1,2356

1 Кувейтский динар

5,5670

100 Казахстанских тенге

0,3158

1 Катарский реал

0,4664

1 Киргизский сом

0,0195

100 Венгерских форинтов

0,5032

1 Молдавский лей

0,1018

1 Норвежская крона

0,1668

100 Узбекских сумов

0,0136

100 Пакистанских рупий

0,5996

1 Польский злотый

0,4675

1 Румынский лей

0,3931

1 Сербский динар

0,0170

1 Сингапурский доллар

1,3284

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3294

1 Турецкая лира

0,0417

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0410

1 Японская йена

1,1611

1 Новозеландский доллар

1,0162

Золото (1 унция)

5713,4195

Серебро (1 унция)

65,5648

Платина (1 унция)

2277,8980

Палладиум (1 унция)

1942,4370
Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.08.2025)

Другие новости из категории

Фунт стерлингов подорожал к доллару в ожидании данных о росте ВВП Британии
Фунт стерлингов подорожал к доллару в ожидании данных о росте ВВП Британии
14 августа 2025 г. 09:20
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.08.2025)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.08.2025)
14 августа 2025 г. 09:00
Стоимость биткойна обновила исторический максимум
Стоимость биткойна обновила исторический максимум
14 августа 2025 г. 03:08
Стоимость платных услуг населению НАР возросла на 5,8%
Стоимость платных услуг населению НАР возросла на 5,8%
13 августа 2025 г. 18:44
Банковские вклады в Нахчыване увеличились на 57%
Банковские вклады в Нахчыване увеличились на 57%
13 августа 2025 г. 18:18
Инвестиции в экономику Нахичевани выросли на 46%
Инвестиции в экономику Нахичевани выросли на 46%
13 августа 2025 г. 18:14
Экономика Нахчывана в январе-июле выросла почти на 5%
Экономика Нахчывана в январе-июле выросла почти на 5%
13 августа 2025 г. 18:00
Названа дата аукциона по размещению облигаций НБКО İnternational 
Названа дата аукциона по размещению облигаций НБКО İnternational 
13 августа 2025 г. 17:43
Китай 14 августа введет пошлину почти в 76% на импорт канолы из Канады
Китай 14 августа введет пошлину почти в 76% на импорт канолы из Канады
13 августа 2025 г. 15:39
НДЦ обнародовал выплаты держателям ценных бумаг за I полугодие
НДЦ обнародовал выплаты держателям ценных бумаг за I полугодие
13 августа 2025 г. 15:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi