Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.08.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.08.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,5%, составив 1,8592 маната, курс рубля сократился на 2,3% - до 0,0170 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8592 1 Российский рубль 0,0170 1 Австралийский доллар 1,1002 1 Аргентинское песо 0,0059 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3464 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0894 100 Вон Республики Корея 0,1275 1 Чешская крона 0,0773 100 Чилийских песо 0,1978 1 Китайский юань 0,2342 1 Датская крона 0,2495 1 Грузинский лари 0,6499 1 Гонконгский доллар 0,2175 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 2,1546 100 Индонезийских рупий 0,0111 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1565 1 Швейцарский франк 1,9379 1 Израильский шекель 0,4555 1 Канадский доллар 1,2629 1 Кувейтский динар 5,5262 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0193 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3684 1 Мексиканское песо 0,0998 1 Молдавский лей 0,0966 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1625 100 Узбекских сумов 0,0141 1 Польский злотый 0,4190 1 Сингапурский доллар 1,2547 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2720 1 Турецкая лира 0,0625 1 Тайваньский доллар 0,0532 1 Таджикский сомони 0,1560 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0461 100 Японских йен 1,1732 1 Новозеландский доллар 1,0136 Золото (1 унция) 3251,0035 Серебро (1 унция) 38,4039 Платина (1 унция) 1548,7680 Палладий (1 унция) 2203,7950 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.08.2023)