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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.08.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.08.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
14 августа 2023 г. 09:34
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.08.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,5%, составив 1,8592 маната, курс рубля сократился на 2,3% - до 0,0170 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8592

1 Российский рубль

0,0170

1 Австралийский доллар

1,1002

1 Аргентинское песо

0,0059

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3464

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0894

100 Вон Республики Корея

0,1275

1 Чешская крона

0,0773

100 Чилийских песо

0,1978

1 Китайский юань

0,2342

1 Датская крона

0,2495

1 Грузинский лари

0,6499

1 Гонконгский доллар

0,2175

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1546

100 Индонезийских рупий

0,0111

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1565

1 Швейцарский франк

1,9379

1 Израильский шекель

0,4555

1 Канадский доллар

1,2629

1 Кувейтский динар

5,5262

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0193

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3684

1 Мексиканское песо

0,0998

1 Молдавский лей

0,0966

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1625

100 Узбекских сумов

0,0141

1 Польский злотый

0,4190

1 Сингапурский доллар

1,2547

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2720

1 Турецкая лира

0,0625

1 Тайваньский доллар

0,0532

1 Таджикский сомони

0,1560

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0461

100 Японских йен

1,1732

1 Новозеландский доллар

1,0136

Золото (1 унция)

3251,0035

Серебро (1 унция)

38,4039

Платина (1 унция)

1548,7680

Палладий (1 унция)

2203,7950
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.08.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.08.2023)

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