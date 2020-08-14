Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.08.2020)

По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,01%

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,01% и составил 2,0083 маната, курс российского рубля повысился на 0,9% до 0,0233 маната.

