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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.08.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.08.2020) По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,01%
Финансы
14 августа 2020 г. 10:26
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.08.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,01% и составил 2,0083 маната, курс российского рубля повысился на 0,9% до 0,0233 маната.
 

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0023

1 Российский рубль

0.0233

1 Австралийский доллар

1.2151

1 Аргентинское песо

0.0233

1 Белорусский рубль

0.6909

1 Бразильский реал

0.366

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.0976

100 Вон Республики Корея

0.1434

1 Чешская крона

0.0768

100 Чилийских песо

0.2145

1 Китайский юань

0.2447

1 Датская крона

0.2696

1 Грузинский лари

0.5531

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0227

1 Британский фунт стерлингов

2.2201

100 Индонезийских рупий

0.0115

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1957

1 Швейцарский франк

1.8678

1 Израильский шекель

0.4993

1 Канадский доллар

1.2856

1 Кувейтский динар

5.5576

1 Казахстанский тенге

0.0041

1 Киргизский сом

0.0218

100 Ливанских фунтов

0.1123

1 Малазийский ринггит

0.4050

1 Мексиканское песо

0.0766

1 Молдавский лей

0.1015

1 Египетский фунт

0.1068

1 Норвежская крона

0.1913

100 Узбекских сум

0.0166

1 Польский злотый

0.4564

1 Сингапурский доллар

1.2384

1 Саудовский риал

0.4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2.3989

1 Турецкая лира

0.2315

1 Тайваньский доллар

0.0579

1 Таджикский сомони

0.1648

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0621

100 Японских йен

1.5906

1 Новозеландский доллар

1.1112

Золото (1 унция)

3321.4430

Серебро (1 унция)

46.4636

Платина (1 унция)

1627.9540

Палладий (1 унция)

3671.1840
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