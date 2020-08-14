Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.08.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,01% и составил 2,0083 маната, курс российского рубля повысился на 0,9% до 0,0233 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2.0023
|
1 Российский рубль
|
0.0233
|
1 Австралийский доллар
|
1.2151
|
1 Аргентинское песо
|
0.0233
|
1 Белорусский рубль
|
0.6909
|
1 Бразильский реал
|
0.366
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.0976
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1434
|
1 Чешская крона
|
0.0768
|
100 Чилийских песо
|
0.2145
|
1 Китайский юань
|
0.2447
|
1 Датская крона
|
0.2696
|
1 Грузинский лари
|
0.5531
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2193
|
1 Индийская рупия
|
0.0227
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.2201
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0115
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.1957
|
1 Швейцарский франк
|
1.8678
|
1 Израильский шекель
|
0.4993
|
1 Канадский доллар
|
1.2856
|
1 Кувейтский динар
|
5.5576
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0041
|
1 Киргизский сом
|
0.0218
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1123
|
1 Малазийский ринггит
|
0.4050
|
1 Мексиканское песо
|
0.0766
|
1 Молдавский лей
|
0.1015
|
1 Египетский фунт
|
0.1068
|
1 Норвежская крона
|
0.1913
|
100 Узбекских сум
|
0.0166
|
1 Польский злотый
|
0.4564
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2384
|
1 Саудовский риал
|
0.4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.3989
|
1 Турецкая лира
|
0.2315
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0579
|
1 Таджикский сомони
|
0.1648
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0621
|
100 Японских йен
|
1.5906
|
1 Новозеландский доллар
|
1.1112
|
Золото (1 унция)
|
3321.4430
|
Серебро (1 унция)
|
46.4636
|
Платина (1 унция)
|
1627.9540
|
Палладий (1 унция)
|
3671.1840