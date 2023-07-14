Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.07.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,8% - до 1,9097 маната, курс рубля вырос на 1,6% и составил 0,0189 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,9097
|
1 Российский рубль
|
0,0189
|
1 Австралийский доллар
|
1,1716
|
1 Аргентинское песо
|
0,0064
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3541
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0948
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1346
|
1 Чешская крона
|
0,0803
|
100 Чилийских песо
|
0,2097
|
1 Китайский юань
|
0,2385
|
1 Датская крона
|
0,2562
|
1 Грузинский лари
|
0,6589
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2175
|
1 Индийская рупия
|
0,0207
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2323
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0114
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1666
|
1 Швейцарский франк
|
1,9820
|
1 Израильский шекель
|
0,4712
|
1 Канадский доллар
|
1,2977
|
1 Кувейтский динар
|
5,5489
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3761
|
1 Мексиканское песо
|
0,1009
|
1 Молдавский лей
|
0,0938
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1709
|
100 Узбекских сумов
|
0,0147
|
1 Польский злотый
|
0,4289
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2891
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2981
|
1 Турецкая лира
|
0,0651
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0552
|
1 Таджикский сомони
|
0,1559
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2347
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0885
|
Золото (1 унция)
|
3332,6715
|
Серебро (1 унция)
|
42,2008
|
Платина (1 унция)
|
1653,2500
|
Палладиум (1 унция)
|
2186,4210