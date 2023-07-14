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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.07.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.07.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
14 июля 2023 г. 09:22
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.07.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,8% - до 1,9097 маната, курс рубля вырос на 1,6% и составил 0,0189 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,9097

1 Российский рубль

0,0189

1 Австралийский доллар

1,1716

1 Аргентинское песо

0,0064

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3541

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0948

100 Вон Республики Корея

0,1346

1 Чешская крона

0,0803

100 Чилийских песо

0,2097

1 Китайский юань

0,2385

1 Датская крона

0,2562

1 Грузинский лари

0,6589

1 Гонконгский доллар

0,2175

1 Индийская рупия

0,0207

1 Британский фунт стерлингов

2,2323

100 Индонезийских рупий

0,0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1666

1 Швейцарский франк

1,9820

1 Израильский шекель

0,4712

1 Канадский доллар

1,2977

1 Кувейтский динар

5,5489

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3761

1 Мексиканское песо

0,1009

1 Молдавский лей

0,0938

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1709

100 Узбекских сумов

0,0147

1 Польский злотый

0,4289

1 Сингапурский доллар

1,2891

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2981

1 Турецкая лира

0,0651

1 Тайваньский доллар

0,0552

1 Таджикский сомони

0,1559

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2347

1 Новозеландский доллар

1,0885

Золото (1 унция)

3332,6715

Серебро (1 унция)

42,2008

Платина (1 унция)

1653,2500

Палладиум (1 унция)

2186,4210
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.07.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.07.2023)

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