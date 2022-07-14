Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,12%, до 1,7040, курс рубля повысился на 0,72%, до 0,0281 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7040
|
1 Российский рубль
|
0,0281
|
1 Австралийский доллар
|
1,1510
|
1 Аргентинское песо
|
0,0133
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3153
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1001
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1298
|
1 Чешская крона
|
0,0699
|
100 Чилийских песо
|
0,1687
|
1 Китайский юань
|
0,2527
|
1 Датская крона
|
0,2290
|
1 Грузинский лари
|
0,5947
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0213
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0165
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0113
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1605
|
1 Швейцарский франк
|
1,7308
|
1 Израильский шекель
|
0,4897
|
1 Канадский доллар
|
1,3096
|
1 Кувейтский динар
|
5,5170
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0210
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1128
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3827
|
1 Мексиканское песо
|
0,0818
|
1 Молдавский лей
|
0,0883
|
1 Египетский фунт
|
0,0901
|
1 Норвежская крона
|
0,1663
|
100 Узбекских сум
|
0,0156
|
1 Польский злотый
|
0,3526
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2167
|
1 Саудовский риал
|
0,4528
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2304
|
1 Турецкая лира
|
0,0974
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0569
|
1 Таджикский сомони
|
0,1620
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0578
|
100 Японских йен
|
1,2297
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0417
|
Золото (1 унция)
|
2938,1015
|
Серебро (1 унция)
|
32,5104
|
Платина (1 унция)
|
1454,8600
|
Палладий (1 унция)
|
3359,8630