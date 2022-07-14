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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.07.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.07.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
14 июля 2022 г. 09:30
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,12%, до 1,7040, курс рубля повысился на 0,72%, до 0,0281 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7040

1 Российский рубль

0,0281

1 Австралийский доллар

1,1510

1 Аргентинское песо

0,0133

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3153

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1001

100 Вон Республики Корея

0,1298

1 Чешская крона

0,0699

100 Чилийских песо

0,1687

1 Китайский юань

0,2527

1 Датская крона

0,2290

1 Грузинский лари

0,5947

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0213

1 Британский фунт стерлингов

2,0165

100 Индонезийских рупий

0,0113

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1605

1 Швейцарский франк

1,7308

1 Израильский шекель

0,4897

1 Канадский доллар

1,3096

1 Кувейтский динар

5,5170

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0210

100 Ливанских фунтов

0,1128

1 Малазийский ринггит

0,3827

1 Мексиканское песо

0,0818

1 Молдавский лей

0,0883

1 Египетский фунт

0,0901

1 Норвежская крона

0,1663

100 Узбекских сум

0,0156

1 Польский злотый

0,3526

1 Сингапурский доллар

1,2167

1 Саудовский риал

0,4528

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2304

1 Турецкая лира

0,0974

1 Тайваньский доллар

0,0569

1 Таджикский сомони

0,1620

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0578

100 Японских йен

1,2297

1 Новозеландский доллар

1,0417

Золото (1 унция)

2938,1015

Серебро (1 унция)

32,5104

Платина (1 унция)

1454,8600

Палладий (1 унция)

3359,8630
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.07.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.07.2022)

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