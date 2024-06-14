Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.06.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.06.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,6% - до 1,8253 маната, курс рубля вырос на 1% и составил 0,0193 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8253 1 Российский рубль 0,0193 1 Австралийский доллар 1,1267 1 Аргентинское песо 0,0019 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3169 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0921 100 Вон Республики Корея 0,1234 1 Чешская крона 0,0738 100 Чилийских песо 0,1852 1 Китайский юань 0,2343 1 Датская крона 0,2447 1 Грузинский лари 0,5930 1 Гонконгский доллар 0,2177 1 Индийская рупия 0,0203 1 Британский фунт стерлингов 2,1675 100 Индонезийских рупий 0,0104 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1621 1 Швейцарский франк 1,9010 1 Израильский шекель 0,4568 1 Канадский доллар 1,2370 1 Кувейтский динар 5,5433 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0196 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3607 1 Мексиканское песо 0,0923 1 Молдавский лей 0,0957 1 Египетский фунт 0,0356 1 Норвежская крона 0,1597 100 Узбекских сумов 0,0135 1 Польский злотый 0,4198 1 Сингапурский доллар 1,2571 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2470 1 Турецкая лира 0,0523 1 Тайваньский доллар 0,0525 1 Таджикский сомони 0,1583 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0417 100 Японских йен 1,0764 1 Новозеландский доллар 1,0458 Золото (1 унция) 3920,8545 Серебро (1 унция) 49,1462 Платина (1 унция) 1625,1235 Палладиум (1 унция) 1515,5500 Подпишитесь на наш Telegram канал