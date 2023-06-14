Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.06.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.06.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1%, составив 1,8344 маната, курс рубля понизился на 0,5%, составив 0,0202 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8344 1 Российский рубль 0,0202 1 Австралийский доллар 1,1513 1 Аргентинское песо 0,0069 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3495 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0913 100 Вон Республики Корея 0,1331 1 Чешская крона 0,0769 100 Чилийских песо 0,2116 1 Китайский юань 0,2374 1 Датская крона 0,2461 1 Грузинский лари 0,6509 1 Гонконгский доллар 0,2171 1 Индийская рупия 0,0207 1 Британский фунт стерлингов 2,1443 100 Индонезийских рупий 0,0114 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1590 1 Швейцарский франк 1,8786 1 Израильский шекель 0,4767 1 Канадский доллар 1,2774 1 Кувейтский динар 5,5316 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0194 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3680 1 Мексиканское песо 0,0987 1 Молдавский лей 0,0958 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1597 100 Узбекских сумов 0,0149 1 Польский злотый 0,4086 1 Сингапурский доллар 1,2667 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2666 1 Турецкая лира 0,0718 1 Тайваньский доллар 0,0554 1 Таджикский сомони 0,1564 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,2135 1 Новозеландский доллар 1,0459 Золото (1 унция) 3313,7590 Серебро (1 унция) 40,5568 Платина (1 унция) 1672,6640 Палладий (1 унция) 2319,0975 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.06.2023)