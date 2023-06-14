О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.06.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.06.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
14 июня 2023 г. 09:47
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.06.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1%, составив 1,8344 маната, курс рубля понизился на 0,5%, составив 0,0202 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8344

1 Российский рубль

0,0202

1 Австралийский доллар

1,1513

1 Аргентинское песо

0,0069

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3495

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0913

100 Вон Республики Корея

0,1331

1 Чешская крона

0,0769

100 Чилийских песо

0,2116

1 Китайский юань

0,2374

1 Датская крона

0,2461

1 Грузинский лари

0,6509

1 Гонконгский доллар

0,2171

1 Индийская рупия

0,0207

1 Британский фунт стерлингов

2,1443

100 Индонезийских рупий

0,0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1590

1 Швейцарский франк

1,8786

1 Израильский шекель

0,4767

1 Канадский доллар

1,2774

1 Кувейтский динар

5,5316

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3680

1 Мексиканское песо

0,0987

1 Молдавский лей

0,0958

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1597

100 Узбекских сумов

0,0149

1 Польский злотый

0,4086

1 Сингапурский доллар

1,2667

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2666

1 Турецкая лира

0,0718

1 Тайваньский доллар

0,0554

1 Таджикский сомони

0,1564

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2135

1 Новозеландский доллар

1,0459

Золото (1 унция)

3313,7590

Серебро (1 унция)

40,5568

Платина (1 унция)

1672,6640

Палладий (1 унция)

2319,0975
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.06.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.06.2023)

Самое читаемое

Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
7 июня 2023 г. 13:21
За последние сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом, 2 скончались
За последние сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом, 2 скончались
7 июня 2023 г. 20:49
Оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос на 34%
Оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос на 34%
8 июня 2023 г. 16:16
В Сабирабаде автомобиль насмерть сбил пешехода
В Сабирабаде автомобиль насмерть сбил пешехода
10 июня 2023 г. 00:41
Президент Турции принял главу УЕФА
Президент Турции принял главу УЕФА
10 июня 2023 г. 17:53
В Баку и Нахчыване прошли экзамены в докторантуру и диссертантуру
В Баку и Нахчыване прошли экзамены в докторантуру и диссертантуру
11 июня 2023 г. 15:03
ЦСИ: Необходимо обновить законодательную базу для предоставления госуслуг
ЦСИ: Необходимо обновить законодательную базу для предоставления госуслуг
12 июня 2023 г. 10:51
В Турции возобновит работу первый в стране авиазавод
В Турции возобновит работу первый в стране авиазавод
12 июня 2023 г. 15:45
Врач Байдена рассказал о его проблеме с зубом
Врач Байдена рассказал о его проблеме с зубом
12 июня 2023 г. 19:39
На территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар
На территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар
13 июня 2023 г. 09:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi