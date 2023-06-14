Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.06.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1%, составив 1,8344 маната, курс рубля понизился на 0,5%, составив 0,0202 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8344
|
1 Российский рубль
|
0,0202
|
1 Австралийский доллар
|
1,1513
|
1 Аргентинское песо
|
0,0069
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3495
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0913
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1331
|
1 Чешская крона
|
0,0769
|
100 Чилийских песо
|
0,2116
|
1 Китайский юань
|
0,2374
|
1 Датская крона
|
0,2461
|
1 Грузинский лари
|
0,6509
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2171
|
1 Индийская рупия
|
0,0207
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1443
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0114
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1590
|
1 Швейцарский франк
|
1,8786
|
1 Израильский шекель
|
0,4767
|
1 Канадский доллар
|
1,2774
|
1 Кувейтский динар
|
5,5316
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3680
|
1 Мексиканское песо
|
0,0987
|
1 Молдавский лей
|
0,0958
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1597
|
100 Узбекских сумов
|
0,0149
|
1 Польский злотый
|
0,4086
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2667
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2666
|
1 Турецкая лира
|
0,0718
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0554
|
1 Таджикский сомони
|
0,1564
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2135
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0459
|
Золото (1 унция)
|
3313,7590
|
Серебро (1 унция)
|
40,5568
|
Платина (1 унция)
|
1672,6640
|
Палладий (1 унция)
|
2319,0975