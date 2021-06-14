Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.06.2021)

|
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
|
1 Евро
|
2,0567
|
|
1 Российский рубль
|
0,0236
|
|
1 Австралийский доллар
|
1,3101
|
|
1 Аргентинское песо
|
0,0179
|
|
1 Белорусский рубль
|
0,6855
|
|
1 Бразильский реал
|
0,3322
|
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1238
|
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1522
|
|
1 Чешская крона
|
0,0810
|
|
100 Чилийских песо
|
0,2353
|
|
1 Китайский юань
|
0,2657
|
|
1 Датская крона
|
0,2766
|
|
1 Грузинский лари
|
0,5321
|
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2190
|
|
1 Индийская рупия
|
0,0232
|
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3990
|
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0120
|
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
|
1 Шведская крона
|
0,2041
|
|
1 Швейцарский франк
|
1,8913
|
|
1 Израильский шекель
|
0,5225
|
|
1 Канадский доллар
|
1,3990
|
|
1 Кувейтский динар
|
5,6529
|
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4132
|
|
1 Мексиканское песо
|
0,0856
|
|
1 Молдавский лей
|
0,0960
|
|
1 Египетский фунт
|
0,1087
|
|
1 Норвежская крона
|
0,2038
|
|
100 Узбекских сум
|
0,0160
|
|
1 Польский злотый
|
0,4573
|
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2813
|
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4515
|
|
1 Турецкая лира
|
0,2027
|
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0616
|
|
1 Таджикский сомони
|
0,1503
|
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
|
1 Украинская гривна
|
0,0630
|
|
100 Японских йен
|
1,5488
|
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2141
|
|
Золото (1 унция)
|
3165,5275
|
|
Серебро (1 унция)
|
47,3187
|
|
Платина (1 унция)
|
1949,5430
|
|
Палладий (1 унция)
|
4711,1250
|