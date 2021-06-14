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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.06.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.06.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
14 июня 2021 г. 09:58
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.06.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,75% - до 2,0567, курс рубля на 0,42% - 0,0236 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0567

1 Российский рубль

0,0236

1 Австралийский доллар

1,3101

1 Аргентинское песо

0,0179

1 Белорусский рубль

0,6855

1 Бразильский реал

0,3322

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1238

100 Вон Республики Корея

0,1522

1 Чешская крона

0,0810

100 Чилийских песо

0,2353

1 Китайский юань

0,2657

1 Датская крона

0,2766

1 Грузинский лари

0,5321

1 Гонконгский доллар

0,2190

1 Индийская рупия

0,0232

1 Британский фунт стерлингов

2,3990

100 Индонезийских рупий

0,0120

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2041

1 Швейцарский франк

1,8913

1 Израильский шекель

0,5225

1 Канадский доллар

1,3990

1 Кувейтский динар

5,6529

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4132

1 Мексиканское песо

0,0856

1 Молдавский лей

0,0960

1 Египетский фунт

0,1087

1 Норвежская крона

0,2038

100 Узбекских сум

0,0160

1 Польский злотый

0,4573

1 Сингапурский доллар

1,2813

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4515

1 Турецкая лира

0,2027

1 Тайваньский доллар

0,0616

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0630

100 Японских йен

1,5488

1 Новозеландский доллар

1,2141

Золото (1 унция)

3165,5275

Серебро (1 унция)

47,3187

Платина (1 унция)

1949,5430

Палладий (1 унция)

4711,1250
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.06.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.06.2021)

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