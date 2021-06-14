Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.06.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.06.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,75% - до 2,0567, курс рубля на 0,42% - 0,0236 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2,0567 1 Российский рубль 0,0236 1 Австралийский доллар 1,3101 1 Аргентинское песо 0,0179 1 Белорусский рубль 0,6855 1 Бразильский реал 0,3322 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1238 100 Вон Республики Корея 0,1522 1 Чешская крона 0,0810 100 Чилийских песо 0,2353 1 Китайский юань 0,2657 1 Датская крона 0,2766 1 Грузинский лари 0,5321 1 Гонконгский доллар 0,2190 1 Индийская рупия 0,0232 1 Британский фунт стерлингов 2,3990 100 Индонезийских рупий 0,0120 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,2041 1 Швейцарский франк 1,8913 1 Израильский шекель 0,5225 1 Канадский доллар 1,3990 1 Кувейтский динар 5,6529 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,4132 1 Мексиканское песо 0,0856 1 Молдавский лей 0,0960 1 Египетский фунт 0,1087 1 Норвежская крона 0,2038 100 Узбекских сум 0,0160 1 Польский злотый 0,4573 1 Сингапурский доллар 1,2813 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4515 1 Турецкая лира 0,2027 1 Тайваньский доллар 0,0616 1 Таджикский сомони 0,1503 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0630 100 Японских йен 1,5488 1 Новозеландский доллар 1,2141 Золото (1 унция) 3165,5275 Серебро (1 унция) 47,3187 Платина (1 унция) 1949,5430 Палладий (1 унция) 4711,1250 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.06.2021)