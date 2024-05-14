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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.05.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.05.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
14 мая 2024 г. 09:22
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.05.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 1,8335 маната, курс рубля вырос на 1,1% и составил 0,0186 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8335

1 Российский рубль

0,0186

1 Австралийский доллар

1,1219

1 Аргентинское песо

0,0019

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3300

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0925

100 Вон Республики Корея

0,1242

1 Чешская крона

0,0739

100 Чилийских песо

0,1840

1 Китайский юань

0,2349

1 Датская крона

0,2458

1 Грузинский лари

0,6343

1 Гонконгский доллар

0,2176

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1343

100 Индонезийских рупий

0,0105

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1567

1 Швейцарский франк

1,8709

1 Израильский шекель

0,4571

1 Канадский доллар

1,2427

1 Кувейтский динар

5,5267

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0192

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3596

1 Мексиканское песо

0,1012

1 Молдавский лей

0,0962

1 Египетский фунт

0,0361

1 Норвежская крона

0,1571

100 Узбекских сумов

0,0134

1 Польский злотый

0,4277

1 Сингапурский доллар

1,2553

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2450

1 Турецкая лира

0,0527

1 Тайваньский доллар

0,0524

1 Таджикский сомони

0,1557

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0429

100 Японских йен

1,0869

1 Новозеландский доллар

1,0225

Золото (1 унция)

3985,1740

Серебро (1 унция)

48,3823

Платина (1 унция)

1702,1760

Палладиум (1 унция)

1646,2970
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.05.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.05.2024)

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