Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.04.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.04.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,73%, составив 1,8818 маната, курс рубля – на 0,48% - до 0,0208 маната.

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Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,73%, составив 1,8818 маната, курс рубля – на 0,48% - до 0,0208 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8818 1 Российский рубль 0,0208 1 Австралийский доллар 1,1530 1 Аргентинское песо 0,0079 1 Белорусский рубль 0,6734 1 Бразильский реал 0,3450 1 Дирхам ОАЭ 0,4629 1 Южноафриканский рэнд 0,0943 100 Вон Республики Корея 0,1311 1 Чешская крона 0,0809 100 Чилийских песо 0,2139 1 Китайский юань 0,2487 1 Датская крона 0,2526 1 Грузинский лари 0,6746 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0208 1 Британский фунт стерлингов 2,1317 100 Индонезийских рупий 0,0116 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1659 1 Швейцарский франк 1,9147 1 Израильский шекель 0,4665 1 Канадский доллар 1,2759 1 Кувейтский динар 5,5568 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0194 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3872 1 Мексиканское песо 0,0940 1 Молдавский лей 0,0941 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1653 100 Узбекских сумов 0,0149 1 Польский злотый 0,4061 1 Сингапурский доллар 1,2835 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2978 1 Турецкая лира 0,0879 1 Тайваньский доллар 0,0559 1 Таджикский сомони 0,1559 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,2833 1 Новозеландский доллар 1,0726 Золото (1 унция) 3472,0630 Серебро (1 унция) 44,1495 Платина (1 унция) 1797,4950 Палладий (1 унция) 2567,9520 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.04.2023)