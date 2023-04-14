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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.04.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.04.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,73%, составив 1,8818 маната, курс рубля – на 0,48% - до 0,0208 маната.
Финансы
14 апреля 2023 г. 09:39
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.04.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,73%, составив 1,8818 маната, курс рубля – на 0,48% - до 0,0208 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8818

1 Российский рубль

0,0208

1 Австралийский доллар

1,1530

1 Аргентинское песо

0,0079

1 Белорусский рубль

0,6734

1 Бразильский реал

0,3450

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0943

100 Вон Республики Корея

0,1311

1 Чешская крона

0,0809

100 Чилийских песо

0,2139

1 Китайский юань

0,2487

1 Датская крона

0,2526

1 Грузинский лари

0,6746

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0208

1 Британский фунт стерлингов

2,1317

100 Индонезийских рупий

0,0116

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1659

1 Швейцарский франк

1,9147

1 Израильский шекель

0,4665

1 Канадский доллар

1,2759

1 Кувейтский динар

5,5568

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3872

1 Мексиканское песо

0,0940

1 Молдавский лей

0,0941

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1653

100 Узбекских сумов

0,0149

1 Польский злотый

0,4061

1 Сингапурский доллар

1,2835

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2978

1 Турецкая лира

0,0879

1 Тайваньский доллар

0,0559

1 Таджикский сомони

0,1559

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2833

1 Новозеландский доллар

1,0726

Золото (1 унция)

3472,0630

Серебро (1 унция)

44,1495

Платина (1 унция)

1797,4950

Палладий (1 унция)

2567,9520
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.04.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.04.2023)

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