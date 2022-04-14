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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.04.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.04.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,74% - до 1,8553, курс рубля на 4,02% - до 0,0207 маната.
Финансы
14 апреля 2022 г. 09:27
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,74% - до 1,8553, курс рубля на 4,02% - до 0,0207 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8553

1 Российский рубль

0,0207

1 Австралийский доллар

1,2681

1 Аргентинское песо

0,0151

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3624

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1171

100 Вон Республики Корея

0,1389

1 Чешская крона

0,0759

100 Чилийских песо

0,2110

1 Китайский юань

0,2670

1 Датская крона

0,2494

1 Грузинский лари

0,5522

1 Гонконгский доллар

0,2168

1 Индийская рупия

0,0223

1 Британский фунт стерлингов

2,2336

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1798

1 Швейцарский франк

1,8226

1 Израильский шекель

0,5315

1 Канадский доллар

1,3547

1 Кувейтский динар

5,5710

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0199

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4020

1 Мексиканское песо

0,0861

1 Молдавский лей

0,0921

1 Египетский фунт

0,0924

1 Норвежская крона

0,1947

100 Узбекских сум

0,0150

1 Польский злотый

0,3999

1 Сингапурский доллар

1,2564

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3239

1 Турецкая лира

0,1165

1 Тайваньский доллар

0,0587

1 Таджикский сомони

0,1361

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0577

100 Японских йен

1,3570

1 Новозеландский доллар

1,1607

Золото (1 унция)

3358,4350

Серебро (1 унция)

43,8324

Платина (1 унция)

1684,9380

Палладий (1 унция)

4048,4395
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.04.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.04.2022)

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