Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.04.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,74% - до 1,8553, курс рубля на 4,02% - до 0,0207 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,74% - до 1,8553, курс рубля на 4,02% - до 0,0207 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8553 1 Российский рубль 0,0207 1 Австралийский доллар 1,2681 1 Аргентинское песо 0,0151 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3624 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1171 100 Вон Республики Корея 0,1389 1 Чешская крона 0,0759 100 Чилийских песо 0,2110 1 Китайский юань 0,2670 1 Датская крона 0,2494 1 Грузинский лари 0,5522 1 Гонконгский доллар 0,2168 1 Индийская рупия 0,0223 1 Британский фунт стерлингов 2,2336 100 Индонезийских рупий 0,0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1798 1 Швейцарский франк 1,8226 1 Израильский шекель 0,5315 1 Канадский доллар 1,3547 1 Кувейтский динар 5,5710 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0199 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,4020 1 Мексиканское песо 0,0861 1 Молдавский лей 0,0921 1 Египетский фунт 0,0924 1 Норвежская крона 0,1947 100 Узбекских сум 0,0150 1 Польский злотый 0,3999 1 Сингапурский доллар 1,2564 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3239 1 Турецкая лира 0,1165 1 Тайваньский доллар 0,0587 1 Таджикский сомони 0,1361 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0577 100 Японских йен 1,3570 1 Новозеландский доллар 1,1607 Золото (1 унция) 3358,4350 Серебро (1 унция) 43,8324 Платина (1 унция) 1684,9380 Палладий (1 унция) 4048,4395 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.04.2022)