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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.03.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.03.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,16%, составив 1,8194 маната, курс рубля вырос на 0,90% - до 0,0225 маната.
Финансы
14 марта 2023 г. 09:38
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.03.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,16%, составив 1,8194 маната, курс рубля вырос на 0,90% - до 0,0225 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8194

1 Российский рубль

0,0225

1 Австралийский доллар

1,1302

1 Аргентинское песо

0,0084

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3240

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0931

100 Вон Республики Корея

0,1301

1 Чешская крона

0,0766

100 Чилийских песо

0,2114

1 Китайский юань

0,2474

1 Датская крона

0,2444

1 Грузинский лари

0,6581

1 Гонконгский доллар

0,2167

1 Индийская рупия

0,0206

1 Британский фунт стерлингов

2,0664

100 Индонезийских рупий

0,0111

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1601

1 Швейцарский франк

1,8599

1 Израильский шекель

0,4686

1 Канадский доллар

1,2380

1 Кувейтский динар

5,5441

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0195

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3793

1 Мексиканское песо

0,0898

1 Молдавский лей

0,0908

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1605

100 Узбекских сум

0,0149

1 Польский злотый

0,3886

1 Сингапурский доллар

1,2612

1 Саудовский риал

0,4528

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2708

1 Турецкая лира

0,0896

1 Тайваньский доллар

0,0558

1 Таджикский сомони

0,1615

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2705

1 Новозеландский доллар

1,0558

Золото (1 унция)

3237,0465

Серебро (1 унция)

36,8090

Платина (1 унция)

1690,1315

Палладий (1 унция)

2490,9080
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.03.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.03.2023)

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