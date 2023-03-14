Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.03.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.03.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,16%, составив 1,8194 маната, курс рубля вырос на 0,90% - до 0,0225 маната.

https://static.report.az/photo/c8b3daa4-e814-3ce2-9f44-628cc86370f3.jpg https://static.report.az/photo/c8b3daa4-e814-3ce2-9f44-628cc86370f3.jpg

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,16%, составив 1,8194 маната, курс рубля вырос на 0,90% - до 0,0225 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8194 1 Российский рубль 0,0225 1 Австралийский доллар 1,1302 1 Аргентинское песо 0,0084 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3240 1 Дирхам ОАЭ 0,4629 1 Южноафриканский рэнд 0,0931 100 Вон Республики Корея 0,1301 1 Чешская крона 0,0766 100 Чилийских песо 0,2114 1 Китайский юань 0,2474 1 Датская крона 0,2444 1 Грузинский лари 0,6581 1 Гонконгский доллар 0,2167 1 Индийская рупия 0,0206 1 Британский фунт стерлингов 2,0664 100 Индонезийских рупий 0,0111 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1601 1 Швейцарский франк 1,8599 1 Израильский шекель 0,4686 1 Канадский доллар 1,2380 1 Кувейтский динар 5,5441 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0195 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3793 1 Мексиканское песо 0,0898 1 Молдавский лей 0,0908 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1605 100 Узбекских сум 0,0149 1 Польский злотый 0,3886 1 Сингапурский доллар 1,2612 1 Саудовский риал 0,4528 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2708 1 Турецкая лира 0,0896 1 Тайваньский доллар 0,0558 1 Таджикский сомони 0,1615 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,2705 1 Новозеландский доллар 1,0558 Золото (1 унция) 3237,0465 Серебро (1 унция) 36,8090 Платина (1 унция) 1690,1315 Палладий (1 унция) 2490,9080 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.03.2023)