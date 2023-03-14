Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.03.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,16%, составив 1,8194 маната, курс рубля вырос на 0,90% - до 0,0225 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8194
|
1 Российский рубль
|
0,0225
|
1 Австралийский доллар
|
1,1302
|
1 Аргентинское песо
|
0,0084
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3240
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0931
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1301
|
1 Чешская крона
|
0,0766
|
100 Чилийских песо
|
0,2114
|
1 Китайский юань
|
0,2474
|
1 Датская крона
|
0,2444
|
1 Грузинский лари
|
0,6581
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2167
|
1 Индийская рупия
|
0,0206
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0664
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0111
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1601
|
1 Швейцарский франк
|
1,8599
|
1 Израильский шекель
|
0,4686
|
1 Канадский доллар
|
1,2380
|
1 Кувейтский динар
|
5,5441
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0195
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3793
|
1 Мексиканское песо
|
0,0898
|
1 Молдавский лей
|
0,0908
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1605
|
100 Узбекских сум
|
0,0149
|
1 Польский злотый
|
0,3886
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2612
|
1 Саудовский риал
|
0,4528
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2708
|
1 Турецкая лира
|
0,0896
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0558
|
1 Таджикский сомони
|
0,1615
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2705
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0558
|
Золото (1 унция)
|
3237,0465
|
Серебро (1 унция)
|
36,8090
|
Платина (1 унция)
|
1690,1315
|
Палладий (1 унция)
|
2490,9080