Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.03.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.03.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,77%, до 1,8560, курс рубля - на 1,59%, до 0,0128 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8560 1 Российский рубль 0,0128 1 Австралийский доллар 1,2341 1 Аргентинское песо 0,0156 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3350 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1130 100 Вон Республики Корея 0,1371 1 Чешская крона 0,0739 100 Чилийских песо 0,2113 1 Китайский юань 0,2676 1 Датская крона 0,2495 1 Грузинский лари 0,5267 1 Гонконгский доллар 0,2171 1 Индийская рупия 0,0222 1 Британский фунт стерлингов 2,2137 100 Индонезийских рупий 0,0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1746 1 Швейцарский франк 1,8173 1 Израильский шекель 0,5213 1 Канадский доллар 1,3316 1 Кувейтский динар 5,5917 1 Казахстанский тенге 0,0033 1 Киргизский сом 0,0163 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,4041 1 Мексиканское песо 0,0811 1 Молдавский лей 0,0923 1 Египетский фунт 0,1083 1 Норвежская крона 0,1885 100 Узбекских сум 0,0156 1 Польский злотый 0,3877 1 Сингапурский доллар 1,2454 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3515 1 Турецкая лира 0,1148 1 Тайваньский доллар 0,0596 1 Таджикский сомони 0,1403 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0563 100 Японских йен 1,4444 1 Новозеландский доллар 1,1549 Золото (1 унция) 3361,9200 Серебро (1 унция) 43,7515 Платина (1 унция) 1811,5115 Палладий (1 унция) 4613,8085 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.03.2022)