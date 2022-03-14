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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.03.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.03.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
14 марта 2022 г. 09:28
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.03.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,77%, до 1,8560, курс рубля - на 1,59%, до 0,0128 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8560

1 Российский рубль

0,0128

1 Австралийский доллар

1,2341

1 Аргентинское песо

0,0156

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3350

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1130

100 Вон Республики Корея

0,1371

1 Чешская крона

0,0739

100 Чилийских песо

0,2113

1 Китайский юань

0,2676

1 Датская крона

0,2495

1 Грузинский лари

0,5267

1 Гонконгский доллар

0,2171

1 Индийская рупия

0,0222

1 Британский фунт стерлингов

2,2137

100 Индонезийских рупий

0,0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1746

1 Швейцарский франк

1,8173

1 Израильский шекель

0,5213

1 Канадский доллар

1,3316

1 Кувейтский динар

5,5917

1 Казахстанский тенге

0,0033

1 Киргизский сом

0,0163

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4041

1 Мексиканское песо

0,0811

1 Молдавский лей

0,0923

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,1885

100 Узбекских сум

0,0156

1 Польский злотый

0,3877

1 Сингапурский доллар

1,2454

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3515

1 Турецкая лира

0,1148

1 Тайваньский доллар

0,0596

1 Таджикский сомони

0,1403

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0563

100 Японских йен

1,4444

1 Новозеландский доллар

1,1549

Золото (1 унция)

3361,9200

Серебро (1 унция)

43,7515

Платина (1 унция)

1811,5115

Палладий (1 унция)

4613,8085
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.03.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.03.2022)

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