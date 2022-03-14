Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.03.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,77%, до 1,8560, курс рубля - на 1,59%, до 0,0128 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8560
|
1 Российский рубль
|
0,0128
|
1 Австралийский доллар
|
1,2341
|
1 Аргентинское песо
|
0,0156
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3350
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1130
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1371
|
1 Чешская крона
|
0,0739
|
100 Чилийских песо
|
0,2113
|
1 Китайский юань
|
0,2676
|
1 Датская крона
|
0,2495
|
1 Грузинский лари
|
0,5267
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2171
|
1 Индийская рупия
|
0,0222
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2137
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1746
|
1 Швейцарский франк
|
1,8173
|
1 Израильский шекель
|
0,5213
|
1 Канадский доллар
|
1,3316
|
1 Кувейтский динар
|
5,5917
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0033
|
1 Киргизский сом
|
0,0163
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4041
|
1 Мексиканское песо
|
0,0811
|
1 Молдавский лей
|
0,0923
|
1 Египетский фунт
|
0,1083
|
1 Норвежская крона
|
0,1885
|
100 Узбекских сум
|
0,0156
|
1 Польский злотый
|
0,3877
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2454
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3515
|
1 Турецкая лира
|
0,1148
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0596
|
1 Таджикский сомони
|
0,1403
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0563
|
100 Японских йен
|
1,4444
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1549
|
Золото (1 унция)
|
3361,9200
|
Серебро (1 унция)
|
43,7515
|
Платина (1 унция)
|
1811,5115
|
Палладий (1 унция)
|
4613,8085