Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.02.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.02.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,5% - до 1,8213 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0186 маната. Валюта Məzənnə 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8213 1 Российский рубль 0,0186 1 Австралийский доллар 1,0986 1 Аргентинское песо 0,0020 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3431 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0890 100 Вон Республики Корея 0,1272 1 Чешская крона 0,0717 100 Чилийских песо 0,1752 1 Китайский юань 0,2363 1 Датская крона 0,2443 1 Грузинский лари 0,6418 1 Гонконгский доллар 0,2174 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 2,1426 100 Индонезийских рупий 0,0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1608 1 Швейцарский франк 1,9182 1 Израильский шекель 0,4629 1 Канадский доллар 1,2538 1 Кувейтский динар 5,5172 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0190 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3551 1 Мексиканское песо 0,0989 1 Молдавский лей 0,0959 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1593 100 Узбекских сумов 0,0136 1 Польский злотый 0,4199 1 Сингапурский доллар 1,2594 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2540 1 Турецкая лира 0,0553 1 Тайваньский доллар 0,0542 1 Таджикский сомони 0,1553 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0446 100 Японских йен 1,1298 1 Новозеландский доллар 1,0325 Золото (1 унция) 3386,8930 Серебро (1 унция) 37,4553 Платина (1 унция) 1490,7045 Палладиум (1 унция) 1470,4320 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.02.2024)