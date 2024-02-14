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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.02.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.02.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
14 февраля 2024 г. 09:21
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.02.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,5% - до 1,8213 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0186 маната.

Валюта

Məzənnə

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8213

1 Российский рубль

0,0186

1 Австралийский доллар

1,0986

1 Аргентинское песо

0,0020

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3431

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0890

100 Вон Республики Корея

0,1272

1 Чешская крона

0,0717

100 Чилийских песо

0,1752

1 Китайский юань

0,2363

1 Датская крона

0,2443

1 Грузинский лари

0,6418

1 Гонконгский доллар

0,2174

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1426

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1608

1 Швейцарский франк

1,9182

1 Израильский шекель

0,4629

1 Канадский доллар

1,2538

1 Кувейтский динар

5,5172

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0190

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3551

1 Мексиканское песо

0,0989

1 Молдавский лей

0,0959

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1593

100 Узбекских сумов

0,0136

1 Польский злотый

0,4199

1 Сингапурский доллар

1,2594

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2540

1 Турецкая лира

0,0553

1 Тайваньский доллар

0,0542

1 Таджикский сомони

0,1553

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0446

100 Японских йен

1,1298

1 Новозеландский доллар

1,0325

Золото (1 унция)

3386,8930

Серебро (1 унция)

37,4553

Платина (1 унция)

1490,7045

Палладиум (1 унция)

1470,4320
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.02.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.02.2024)

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