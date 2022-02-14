Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.02.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3%, до 1,9284, курс рубля - на 3,1%, до 0,0219 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9284
|
1 Российский рубль
|
0,0219
|
1 Австралийский доллар
|
1,2100
|
1 Аргентинское песо
|
0,0160
|
1 Белорусский рубль
|
0,6644
|
1 Бразильский реал
|
0,3239
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1115
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1419
|
1 Чешская крона
|
0,0788
|
100 Чилийских песо
|
0,2102
|
1 Китайский юань
|
0, 2673
|
1 Датская крона
|
0,2592
|
1 Грузинский лари
|
0,5768
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2179
|
1 Индийская рупия
|
0,0225
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3021
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1819
|
1 Швейцарский франк
|
1,8354
|
1 Израильский шекель
|
0, 5233
|
1 Канадский доллар
|
1,3352
|
1 Кувейтский динар
|
5,6216
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4055
|
1 Мексиканское песо
|
0,0828
|
1 Молдавский лей
|
0,0954
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1917
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,4222
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2621
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3839
|
1 Турецкая лира
|
0,1258
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0610
|
1 Таджикский сомони
|
0,1512
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0606
|
100 Японских йен
|
1,4717
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1255
|
Золото (1 унция)
|
3148,1960
|
Серебро (1 унция)
|
40,0809
|
Платина (1 унция)
|
1760,3330
|
Палладий (1 унция)
|
4030,0710