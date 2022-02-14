О нас
Report Georgia
Аудио новости

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.02.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.02.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната
Финансы
14 февраля 2022 г. 09:33
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.02.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3%, до 1,9284, курс рубля - на 3,1%, до 0,0219 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9284

1 Российский рубль

0,0219

1 Австралийский доллар

1,2100

1 Аргентинское песо

0,0160

1 Белорусский рубль

0,6644

1 Бразильский реал

0,3239

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1115

100 Вон Республики Корея

0,1419

1 Чешская крона

0,0788

100 Чилийских песо

0,2102

1 Китайский юань

0, 2673

1 Датская крона

0,2592

1 Грузинский лари

0,5768

1 Гонконгский доллар

0,2179

1 Индийская рупия

0,0225

1 Британский фунт стерлингов

2,3021

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1819

1 Швейцарский франк

1,8354

1 Израильский шекель

0, 5233

1 Канадский доллар

1,3352

1 Кувейтский динар

5,6216

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4055

1 Мексиканское песо

0,0828

1 Молдавский лей

0,0954

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1917

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4222

1 Сингапурский доллар

1,2621

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3839

1 Турецкая лира

0,1258

1 Тайваньский доллар

0,0610

1 Таджикский сомони

0,1512

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0606

100 Японских йен

1,4717

1 Новозеландский доллар

1,1255

Золото (1 унция)

3148,1960

Серебро (1 унция)

40,0809

Платина (1 унция)

1760,3330

Палладий (1 унция)

4030,0710
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.02.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.02.2022)

Экслюзивные новости

Посол: Японские компании будут работать на освобожденных территориях Азербайджана
Посол: Японские компании будут работать на освобожденных территориях Азербайджана
12 февраля 2022 г. 16:40
Центральный банк: Со второй половины года инфляция пойдет на убыль
Центральный банк: Со второй половины года инфляция пойдет на убыль
12 февраля 2022 г. 13:21
Эльман Рустамов: Цены на нефть являются серьезной поддержкой для курса маната
Эльман Рустамов: Цены на нефть являются серьезной поддержкой для курса маната
12 февраля 2022 г. 11:56
В Азербайджане подготовят новый Налоговый кодекс
В Азербайджане подготовят новый Налоговый кодекс
11 февраля 2022 г. 17:24
Самира Мусаева: В отношении СМИ могут быть применены налоговые льготы
Самира Мусаева: В отношении СМИ могут быть применены налоговые льготы
11 февраля 2022 г. 17:06
В Азербайджане налогоплательщикам предоставят амнистию капитала и имущества
В Азербайджане налогоплательщикам предоставят амнистию капитала и имущества
11 февраля 2022 г. 16:42
Министр Рашад Набиев о политике государства в связи с радиочастотами
Министр Рашад Набиев о политике государства в связи с радиочастотами
9 февраля 2022 г. 12:37
Азербайджан поставляет в Турцию дополнительные объемы газа по ее просьбе
Азербайджан поставляет в Турцию дополнительные объемы газа по ее просьбе
8 февраля 2022 г. 17:25
Министр: В ближайшие месяцы будет пресечено вещание иранских каналов на юге Азербайджана 
Министр: В ближайшие месяцы будет пресечено вещание иранских каналов на юге Азербайджана 
8 февраля 2022 г. 14:27
Сафар Мехдиев: В этом году завершится строительство таможенного поста ”Ханоба”  
Сафар Мехдиев: В этом году завершится строительство таможенного поста ”Ханоба”  
8 февраля 2022 г. 13:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi