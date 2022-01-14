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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.01.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.01.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,28% - до 1,9506, курс рубля снизился на 2,24% - до 0,0223 маната.
Финансы
14 января 2022 г. 09:26
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,28% - до 1,9506, курс рубля снизился на 2,24% - до 0,0223 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9506

1 Российский рубль

0,0223

1 Австралийский доллар

1,2380

1 Аргентинское песо

0,0164

1 Белорусский рубль

0,6631

1 Бразильский реал

0,3074

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1104

100 Вон Республики Корея

0,1433

1 Чешская крона

0,0795

100 Чилийских песо

0,2078

1 Китайский юань

0,2674

1 Датская крона

0,2621

1 Грузинский лари

0,5519

1 Гонконгский доллар

0,2183

1 Индийская рупия

0,0230

1 Британский фунт стерлингов

2,3337

100 Индонезийских рупий

0,0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1905

1 Швейцарский франк

1,8674

1 Израильский шекель

0,5456

1 Канадский доллар

1,3599

1 Кувейтский динар

5,6285

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4067

1 Мексиканское песо

0,0837

1 Молдавский лей

0,0941

1 Египетский фунт

0,1081

1 Норвежская крона

0,1958

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4296

1 Сингапурский доллар

1,2640

1 Саудовский риал

0,4530

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3926

1 Турецкая лира

0,1252

1 Тайваньский доллар

0,0616

1 Таджикский сомони

0,1509

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0609

100 Японских йен

1,4947

1 Новозеландский доллар

1,1663

Золото (1 унция)

3105,0160

Серебро (1 унция)

39,4087

Платина (1 унция)

1667,4705

Палладий (1 унция)

3181,8050
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.01.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.01.2022)

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