Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.01.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,28% - до 1,9506, курс рубля снизился на 2,24% - до 0,0223 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,28% - до 1,9506, курс рубля снизился на 2,24% - до 0,0223 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9506 1 Российский рубль 0,0223 1 Австралийский доллар 1,2380 1 Аргентинское песо 0,0164 1 Белорусский рубль 0,6631 1 Бразильский реал 0,3074 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1104 100 Вон Республики Корея 0,1433 1 Чешская крона 0,0795 100 Чилийских песо 0,2078 1 Китайский юань 0,2674 1 Датская крона 0,2621 1 Грузинский лари 0,5519 1 Гонконгский доллар 0,2183 1 Индийская рупия 0,0230 1 Британский фунт стерлингов 2,3337 100 Индонезийских рупий 0,0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1905 1 Швейцарский франк 1,8674 1 Израильский шекель 0,5456 1 Канадский доллар 1,3599 1 Кувейтский динар 5,6285 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,4067 1 Мексиканское песо 0,0837 1 Молдавский лей 0,0941 1 Египетский фунт 0,1081 1 Норвежская крона 0,1958 100 Узбекских сум 0,0157 1 Польский злотый 0,4296 1 Сингапурский доллар 1,2640 1 Саудовский риал 0,4530 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3926 1 Турецкая лира 0,1252 1 Тайваньский доллар 0,0616 1 Таджикский сомони 0,1509 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0609 100 Японских йен 1,4947 1 Новозеландский доллар 1,1663 Золото (1 унция) 3105,0160 Серебро (1 унция) 39,4087 Платина (1 унция) 1667,4705 Палладий (1 унция) 3181,8050 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.01.2022)