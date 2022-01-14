Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,28% - до 1,9506, курс рубля снизился на 2,24% - до 0,0223 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9506
|
1 Российский рубль
|
0,0223
|
1 Австралийский доллар
|
1,2380
|
1 Аргентинское песо
|
0,0164
|
1 Белорусский рубль
|
0,6631
|
1 Бразильский реал
|
0,3074
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1104
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1433
|
1 Чешская крона
|
0,0795
|
100 Чилийских песо
|
0,2078
|
1 Китайский юань
|
0,2674
|
1 Датская крона
|
0,2621
|
1 Грузинский лари
|
0,5519
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2183
|
1 Индийская рупия
|
0,0230
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3337
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1905
|
1 Швейцарский франк
|
1,8674
|
1 Израильский шекель
|
0,5456
|
1 Канадский доллар
|
1,3599
|
1 Кувейтский динар
|
5,6285
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4067
|
1 Мексиканское песо
|
0,0837
|
1 Молдавский лей
|
0,0941
|
1 Египетский фунт
|
0,1081
|
1 Норвежская крона
|
0,1958
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,4296
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2640
|
1 Саудовский риал
|
0,4530
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3926
|
1 Турецкая лира
|
0,1252
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0616
|
1 Таджикский сомони
|
0,1509
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0609
|
100 Японских йен
|
1,4947
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1663
|
Золото (1 унция)
|
3105,0160
|
Серебро (1 унция)
|
39,4087
|
Платина (1 унция)
|
1667,4705
|
Палладий (1 унция)
|
3181,8050