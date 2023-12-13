Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.12.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,2% - до 1,8341 маната, курс рубля - на 0,5% - до 0,0189 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8341
|
1 Российский рубль
|
0,0189
|
1 Австралийский доллар
|
1,1147
|
1 Аргентинское песо
|
0,0046
|
1 Белорусский рубль
|
0,5160
|
1 Бразильский реал
|
0,3423
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0895
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1289
|
1 Чешская крона
|
0,0748
|
100 Чилийских песо
|
0,1938
|
1 Китайский юань
|
0,2367
|
1 Датская крона
|
0,2460
|
1 Грузинский лари
|
0,6367
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2177
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1338
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1628
|
1 Швейцарский франк
|
1,9416
|
1 Израильский шекель
|
0,4580
|
1 Канадский доллар
|
1,2506
|
1 Кувейтский динар
|
5,5126
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0190
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3612
|
1 Мексиканское песо
|
0,0981
|
1 Молдавский лей
|
0,0957
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1551
|
100 Узбекских сумов
|
0,0138
|
1 Польский злотый
|
0,4240
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2651
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2595
|
1 Турецкая лира
|
0,0585
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0539
|
1 Таджикский сомони
|
0,1553
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0459
|
100 Японских йен
|
1,1671
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0371
|
Золото (1 унция)
|
3364,5805
|
Серебро (1 унция)
|
38,5586
|
Платина (1 унция)
|
1585,0715
|
Палладиум (1 унция)
|
1663,9600