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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.12.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.12.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
13 декабря 2023 г. 09:24
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.12.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,2% - до 1,8341 маната, курс рубля - на 0,5% - до 0,0189 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8341

1 Российский рубль

0,0189

1 Австралийский доллар

1,1147

1 Аргентинское песо

0,0046

1 Белорусский рубль

0,5160

1 Бразильский реал

0,3423

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0895

100 Вон Республики Корея

0,1289

1 Чешская крона

0,0748

100 Чилийских песо

0,1938

1 Китайский юань

0,2367

1 Датская крона

0,2460

1 Грузинский лари

0,6367

1 Гонконгский доллар

0,2177

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1338

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1628

1 Швейцарский франк

1,9416

1 Израильский шекель

0,4580

1 Канадский доллар

1,2506

1 Кувейтский динар

5,5126

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0190

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3612

1 Мексиканское песо

0,0981

1 Молдавский лей

0,0957

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1551

100 Узбекских сумов

0,0138

1 Польский злотый

0,4240

1 Сингапурский доллар

1,2651

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2595

1 Турецкая лира

0,0585

1 Тайваньский доллар

0,0539

1 Таджикский сомони

0,1553

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0459

100 Японских йен

1,1671

1 Новозеландский доллар

1,0371

Золото (1 унция)

3364,5805

Серебро (1 унция)

38,5586

Платина (1 унция)

1585,0715

Палладиум (1 унция)

1663,9600
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (13.12.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.12.2023)

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