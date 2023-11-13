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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.11.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.11.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
13 ноября 2023 г. 09:40
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.11.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,2% - до 1,8164 маната, курс рубля вырос на 0,55% - до 0,0184 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8164

1 Российский рубль

0,0184

1 Австралийский доллар

1,0813

1 Аргентинское песо

0,0049

1 Белорусский рубль

0,5161

1 Бразильский реал

0,3462

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0906

100 Вон Республики Корея

0,1284

1 Чешская крона

0,0739

100 Чилийских песо

0,1861

1 Китайский юань

0,2330

1 Датская крона

0,2435

1 Грузинский лари

0,6316

1 Гонконгский доллар

0,2177

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,0790

100 Индонезийских рупий

0,0108

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1558

1 Швейцарский франк

1,8838

1 Израильский шекель

0,4400

1 Канадский доллар

1,2302

1 Кувейтский динар

5,5034

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0190

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3610

1 Мексиканское песо

0,0963

1 Молдавский лей

0,0951

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1528

100 Узбекских сумов

0,0138

1 Польский злотый

0,4102

1 Сингапурский доллар

1,2488

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2361

1 Турецкая лира

0,0595

1 Тайваньский доллар

0,0525

1 Таджикский сомони

0,1554

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0470

100 Японских йен

1,1202

1 Новозеландский доллар

1,0019

Золото (1 унция)

3291,9990

Серебро (1 унция)

37,4530

Платина (1 унция)

1442,9175

Палладий (1 унция)

1648,2095
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (13.11.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.11.2023)

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