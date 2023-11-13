Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.11.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,2% - до 1,8164 маната, курс рубля вырос на 0,55% - до 0,0184 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8164
|
1 Российский рубль
|
0,0184
|
1 Австралийский доллар
|
1,0813
|
1 Аргентинское песо
|
0,0049
|
1 Белорусский рубль
|
0,5161
|
1 Бразильский реал
|
0,3462
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0906
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1284
|
1 Чешская крона
|
0,0739
|
100 Чилийских песо
|
0,1861
|
1 Китайский юань
|
0,2330
|
1 Датская крона
|
0,2435
|
1 Грузинский лари
|
0,6316
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2177
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0790
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0108
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1558
|
1 Швейцарский франк
|
1,8838
|
1 Израильский шекель
|
0,4400
|
1 Канадский доллар
|
1,2302
|
1 Кувейтский динар
|
5,5034
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0190
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3610
|
1 Мексиканское песо
|
0,0963
|
1 Молдавский лей
|
0,0951
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1528
|
100 Узбекских сумов
|
0,0138
|
1 Польский злотый
|
0,4102
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2488
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2361
|
1 Турецкая лира
|
0,0595
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0525
|
1 Таджикский сомони
|
0,1554
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0470
|
100 Японских йен
|
1,1202
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0019
|
Золото (1 унция)
|
3291,9990
|
Серебро (1 унция)
|
37,4530
|
Платина (1 унция)
|
1442,9175
|
Палладий (1 унция)
|
1648,2095