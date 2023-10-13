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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.10.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.10.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,76% - до 1,7935 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0174 ма
Финансы
13 октября 2023 г. 09:32
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.10.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,76% - до 1,7935 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0174 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,7935

1 Российский рубль

0,0174

1 Австралийский доллар

1,0737

1 Аргентинское песо

0,0049

1 Белорусский рубль

0,5161

1 Бразильский реал

0,3366

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0895

100 Вон Республики Корея

0,1259

1 Чешская крона

0,0727

100 Чилийских песо

0,1811

1 Китайский юань

0,2327

1 Датская крона

0,2405

1 Грузинский лари

0,6316

1 Гонконгский доллар

0,2173

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,0745

100 Индонезийских рупий

0,0108

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1550

1 Швейцарский франк

1,8752

1 Израильский шекель

0,4288

1 Канадский доллар

1,2420

1 Кувейтский динар

5,4946

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0193

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3592

1 Мексиканское песо

0,0947

1 Молдавский лей

0,0940

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1551

100 Узбекских сумов

0,0139

1 Польский злотый

0,3948

1 Сингапурский доллар

1,2419

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2361

1 Турецкая лира

0,0612

1 Тайваньский доллар

0,0528

1 Таджикский сомони

0,1556

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0466

100 Японских йен

1,1361

1 Новозеландский доллар

1,0055

Золото (1 унция)

3189,7695

Серебро (1 унция)

37,3864

Платина (1 унция)

1478,3370

Палладий (1 унция)

1944,6725
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (13.10.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.10.2023)

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