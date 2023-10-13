Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.10.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.10.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,76% - до 1,7935 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0174 ма

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,76% - до 1,7935 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0174 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,7935 1 Российский рубль 0,0174 1 Австралийский доллар 1,0737 1 Аргентинское песо 0,0049 1 Белорусский рубль 0,5161 1 Бразильский реал 0,3366 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0895 100 Вон Республики Корея 0,1259 1 Чешская крона 0,0727 100 Чилийских песо 0,1811 1 Китайский юань 0,2327 1 Датская крона 0,2405 1 Грузинский лари 0,6316 1 Гонконгский доллар 0,2173 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,0745 100 Индонезийских рупий 0,0108 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1550 1 Швейцарский франк 1,8752 1 Израильский шекель 0,4288 1 Канадский доллар 1,2420 1 Кувейтский динар 5,4946 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0193 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3592 1 Мексиканское песо 0,0947 1 Молдавский лей 0,0940 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1551 100 Узбекских сумов 0,0139 1 Польский злотый 0,3948 1 Сингапурский доллар 1,2419 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2361 1 Турецкая лира 0,0612 1 Тайваньский доллар 0,0528 1 Таджикский сомони 0,1556 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0466 100 Японских йен 1,1361 1 Новозеландский доллар 1,0055 Золото (1 унция) 3189,7695 Серебро (1 унция) 37,3864 Платина (1 унция) 1478,3370 Палладий (1 унция) 1944,6725 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (13.10.2023)