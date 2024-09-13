Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.09.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,6% - до 1,8843 маната, курс рубля вырос на 2,7% и составил 0,0191 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8843
|
1 Российский рубль
|
0,0191
|
1 Австралийский доллар
|
1,1413
|
1 Аргентинское песо
|
0,0018
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3022
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0959
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1279
|
1 Чешская крона
|
0,0750
|
100 Чилийских песо
|
0,1826
|
1 Китайский юань
|
0,2392
|
1 Датская крона
|
0,2525
|
1 Грузинский лари
|
0,6304
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2180
|
1 Индийская рупия
|
0,0203
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2351
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0110
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1656
|
1 Швейцарский франк
|
2,0006
|
1 Израильский шекель
|
0,4581
|
1 Канадский доллар
|
1,2522
|
1 Кувейтский динар
|
5,5692
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3940
|
1 Мексиканское песо
|
0,0873
|
1 Молдавский лей
|
0,0977
|
1 Египетский фунт
|
0,0351
|
1 Норвежская крона
|
0,1588
|
100 Узбекских сумов
|
0,0134
|
1 Польский злотый
|
0,4397
|
1 Сингапурский доллар
|
1,3084
|
1 Саудовский риал
|
0,4530
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2852
|
1 Турецкая лира
|
0,0500
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0531
|
1 Таджикский сомони
|
0,1599
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0412
|
100 Японских йен
|
1,2052
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0512
|
Золото (1 унция)
|
4365,7360
|
Серебро (1 унция)
|
50,9550
|
Платина (1 унция)
|
1679,7275
|
Палладий (1 унция)
|
1787,8220