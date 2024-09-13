Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.09.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.09.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,6% - до 1,8843 маната, курс рубля вырос на 2,7% и составил 0,0191 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8843 1 Российский рубль 0,0191 1 Австралийский доллар 1,1413 1 Аргентинское песо 0,0018 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3022 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0959 100 Вон Республики Корея 0,1279 1 Чешская крона 0,0750 100 Чилийских песо 0,1826 1 Китайский юань 0,2392 1 Датская крона 0,2525 1 Грузинский лари 0,6304 1 Гонконгский доллар 0,2180 1 Индийская рупия 0,0203 1 Британский фунт стерлингов 2,2351 100 Индонезийских рупий 0,0110 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1656 1 Швейцарский франк 2,0006 1 Израильский шекель 0,4581 1 Канадский доллар 1,2522 1 Кувейтский динар 5,5692 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3940 1 Мексиканское песо 0,0873 1 Молдавский лей 0,0977 1 Египетский фунт 0,0351 1 Норвежская крона 0,1588 100 Узбекских сумов 0,0134 1 Польский злотый 0,4397 1 Сингапурский доллар 1,3084 1 Саудовский риал 0,4530 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2852 1 Турецкая лира 0,0500 1 Тайваньский доллар 0,0531 1 Таджикский сомони 0,1599 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0412 100 Японских йен 1,2052 1 Новозеландский доллар 1,0512 Золото (1 унция) 4365,7360 Серебро (1 унция) 50,9550 Платина (1 унция) 1679,7275 Палладий (1 унция) 1787,8220 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (13.09.2024)