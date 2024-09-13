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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.09.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.09.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
13 сентября 2024 г. 09:22
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.09.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,6% - до 1,8843 маната, курс рубля вырос на 2,7% и составил 0,0191 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8843

1 Российский рубль

0,0191

1 Австралийский доллар

1,1413

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3022

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0959

100 Вон Республики Корея

0,1279

1 Чешская крона

0,0750

100 Чилийских песо

0,1826

1 Китайский юань

0,2392

1 Датская крона

0,2525

1 Грузинский лари

0,6304

1 Гонконгский доллар

0,2180

1 Индийская рупия

0,0203

1 Британский фунт стерлингов

2,2351

100 Индонезийских рупий

0,0110

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1656

1 Швейцарский франк

2,0006

1 Израильский шекель

0,4581

1 Канадский доллар

1,2522

1 Кувейтский динар

5,5692

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3940

1 Мексиканское песо

0,0873

1 Молдавский лей

0,0977

1 Египетский фунт

0,0351

1 Норвежская крона

0,1588

100 Узбекских сумов

0,0134

1 Польский злотый

0,4397

1 Сингапурский доллар

1,3084

1 Саудовский риал

0,4530

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2852

1 Турецкая лира

0,0500

1 Тайваньский доллар

0,0531

1 Таджикский сомони

0,1599

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0412

100 Японских йен

1,2052

1 Новозеландский доллар

1,0512

Золото (1 унция)

4365,7360

Серебро (1 унция)

50,9550

Платина (1 унция)

1679,7275

Палладий (1 унция)

1787,8220
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (13.09.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.09.2024)

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