Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.09.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,1% - до 1,8281 маната, курс рубля сократился на 0,6 % - до 0,0180 маната.