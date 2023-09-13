О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.09.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.09.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната
Финансы
13 сентября 2023 г. 09:35
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.09.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,1% - до 1,8281 маната, курс рубля сократился на 0,6 % - до 0,0180 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8281

1 Российский рубль

0,0180

1 Австралийский доллар

1,0901

1 Аргентинское песо

0,0049

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3435

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0899

100 Вон Республики Корея

0,1280

1 Чешская крона

0,0744

100 Чилийских песо

0,1901

1 Китайский юань

0,2335

1 Датская крона

0,2450

1 Грузинский лари

0,6489

1 Гонконгский доллар

0,2172

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1245

100 Индонезийских рупий

0,0111

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1531

1 Швейцарский франк

1,9081

1 Израильский шекель

0,4464

1 Канадский доллар

1,2545

1 Кувейтский динар

5,5098

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0192

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3632

1 Мексиканское песо

0,0986

1 Молдавский лей

0,0948

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1592

100 Узбекских сумов

0,0140

1 Польский злотый

0,3922

1 Сингапурский доллар

1,2490

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2465

1 Турецкая лира

0,0632

1 Тайваньский доллар

0,0532

1 Таджикский сомони

0,1554

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,1534

1 Новозеландский доллар

1,0031

Золото (1 унция)

3250,4085

Серебро (1 унция)

38,9687

Платина (1 унция)

1548,9890

Палладий (1 унция)

2101,6760
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (13.09.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.09.2023)

Самое важное

Президент принял участие в открытии нового здания полной средней школы номер 11 в Хырдалане
ФотоПрезидент принял участие в открытии нового здания полной средней школы номер 11 в Хырдалане
12 сентября 2023 г. 13:42
Дорожная полиция проводит акцию “Внимание, дети! в связи с началом нового учебного года
Дорожная полиция проводит акцию “Внимание, дети!" в связи с началом нового учебного года
12 сентября 2023 г. 10:36
На улучшение обеспечения населения в Исмаиллинском районе питьевой водой выделено 12 млн манатов
На улучшение обеспечения населения в Исмаиллинском районе питьевой водой выделено 12 млн манатов
11 сентября 2023 г. 18:32
МО: Незаконные армянские формирования пытались совершить теракт с использованием собаки-камикадзе
ФотоМО: Незаконные армянские формирования пытались совершить теракт с использованием собаки-камикадзе
11 сентября 2023 г. 17:20
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Аргентины
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Аргентины
11 сентября 2023 г. 16:22
Президент Ильхам Алиев принял министра сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял министра сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля
11 сентября 2023 г. 11:45
Вынужденная переселенка: Мы верим, что вернемся в Ханкенди
ФотоВынужденная переселенка: Мы верим, что вернемся в Ханкенди
9 сентября 2023 г. 14:54
Министр обороны: Провокации со стороны Армении и незаконных армянских вооруженных формирований участились
Министр обороны: Провокации со стороны Армении и незаконных армянских вооруженных формирований участились
9 сентября 2023 г. 14:32
МИД: Армения скапливает технику для очередной военной авантюры
МИД: Армения скапливает технику для очередной военной авантюры
8 сентября 2023 г. 18:04
Состоялся брифинг для представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса
Состоялся брифинг для представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса
8 сентября 2023 г. 17:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi