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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.09.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.09.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
13 сентября 2021 г. 09:27
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 2,0066, курс рубля остался на уровне 0,0233 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0066

1 Российский рубль

0,0233

1 Австралийский доллар

1,2506

1 Аргентинское песо

0,0173

1 Белорусский рубль

0,6797

1 Бразильский реал

0,3240

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1196

100 Вон Республики Корея

0,1447

1 Чешская крона

0,0792

100 Чилийских песо

0,2156

1 Китайский юань

0, 2635

1 Датская крона

0,2699

1 Грузинский лари

0, 5463

1 Гонконгский доллар

0,2186

1 Индийская рупия

0,0231

1 Британский фунт стерлингов

2,3520

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1968

1 Швейцарский франк

1,8507

1 Израильский шекель

0, 5310

1 Канадский доллар

1,3411

1 Кувейтский динар

5,6555

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4103

1 Мексиканское песо

0,0855

1 Молдавский лей

0,0969

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1961

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4413

1 Сингапурский доллар

1,2663

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4236

1 Турецкая лира

0,2008

1 Тайваньский доллар

0,0614

1 Таджикский сомони

0,1505

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0636

100 Японских йен

1,5465

1 Новозеландский доллар

1,2093

Золото (1 унция)

3045,2950

Серебро (1 унция)

40,3970

Платина (1 унция)

1640,1685

Палладий (1 унция)

3649,4750
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (13.09.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.09.2021)

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